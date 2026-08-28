باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره باخت سرخپوشان برابر تیم تراکتور اظهار کرد: هر دو تیم خوب بازی نکردند و انتظار میرفت که بازی بهتری از آنها ببینیم. اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که بازی زیبایی ندیدیم، چون هر دو تیم احتیاط کردند و به دنبال این بودند که بازی را با یک امتیاز تمام کنند و این خطرناک است. مخصوصا تیم پرسپولیس که در نیمه دوم به زمین مسابقه رفت تا حفظ نتیجه کند و براساس آن یک اشتباه کوچک میتوانست این تیم را از بین ببرد که همین اتفاق هم افتاد.
او افزود: به هر حال اشتباه مدافع پرسپولیس باعث شد که این تیم ۳ امتیاز بازی را از دست بدهد. در مجموع بازی خوبی از پرسپولیس ندیدیم، اما این دلیل نمیشود که پرسپولیس به شرایط خوبش برنگردد. من فکر میکنم پرسپولیس در آن بازی اشتباهاتی داشت که حتما این اشتباهات را در بازی بعدی خود تصحیح میکنند و بیشتر مسائل فنی را مرور میکنند تا ببینند این اشتباهات را در کجا داشتند تا بتوانند تصحیحش کنند.
درخشان درباره اینکه تارتار در تیمهای قبلی خود نیز سیستمش تدافعی بود و به نظرش در پرسپولیس با این شیوه دفاعی موفق میشود، گفت: پرسپولیس سالها هست که هجومی بازی کرده است. اگر فکر میکنیم که با تدافعی بازی کردن میتوانیم نتیجه بهتری بگیریم این یک نوع روش است. اما دلیلی نمیشود که چیزی را برای شما گارانتی کند. تارتار سیستم تدافعی در نظر گرفت و همین بازی تدافعی باعث شد که پرسپولیس در یک صحنه غافلگیر شود و بازی را از دست بدهد؛ بنابراین بهتر است ما به سمت بازی تهاجمی برویم و در بهترین شکل ممکن هم بازی تهاجمی را خوب ارائه بدهیم و هم حواسمان هم به گل نخوردن باشد که بتوانیم گل بزنیم. اگر به این صورت در بازیها ظاهر شویم موفقتر خواهیم شد. منتهی باید خیلی هوشیارانه بازی کنیم.
او درباره اینکه بعضیها انتقاد میکنند که چرا از اورونوف و سرگیف در بازیهای پرسپولیس استفاده نمیشود، بیان کرد: ما در مغز مربی نیستیم، اما این حرف درست است که باید از اورونوف و سرگیف استفاده شود. البته دلیل استفاده نکردن از خارجیها را نمیدانم و در نهایت نمیتوانم قضاوت کنم. حتما دلیلی داشته که سرمربی از این ۲ بازیکن استفاده نکرده است. امیدوارم این ۲ بازیکن شرایط خوبی به دست آورند تا سرمربی تیم بتواند از آنها استفاده کند.
درخشان درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر ملوان را چطور ارزیابی میکند، گفت: بازی سختی است، چون ملوان هفته گذشته بازی اش از دست داده است و انگیزه دوچندانی برابر پرسپولیس دارد. اکثر تیمها جلوی پرسپولیس باانگیزه بازی میکنند و این بازی هم برای پرسپولیس راحت نیست، اما پرسپولیس توانایی بردن این بازی را دارد و اگر یک مقدار هوشیار و با برنامه بازی کند در نهایت میتواند این بازی را پیروز شود.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد دانیال ایری را چطور ارزیابی میکند، گفت: بازی کردن در پرسپولیس به این راحتی نیست که شما فکر کنید که هر بازیکن گرانقیمتی را خریدید دلیلی بر خوب بودنش باشد. بازی کردن در پرسپولیس شرایط خودش را دارد و من امیدوارم این بازیکن بتواند به پرسپولیس کمک کند. حالا ایری در یک بازی اشتباه کرده است و خیلی نمیشود از او ایراد گرفت، اما امیدوارم تواناییهای خود را در بازیهای بعدی به نمایش بگذارد و بتواند به پرسپولیس کمک کند.
او درباره اینکه پرسپولیس میتواند با مدعیان قهرمانی رقابت کند، گفت: مطمئن باشید که پرسپولیس جزو مدعیان خواهد بود و اصلا شک نکنید، چون پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکنانی دارد که آنها برای نشان دادن بزرگی تیم خود تلاش میکنند.
درخشان درباره اینکه عملکرد پرسپولیس در نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند، گفت: سرمربی باید اول فصل برنامههای خود را میداد و نفرات خود را به باشگاه میگفت که چه کسانی را میخواهد و چه نفراتی را نمیخواهد. فکر میکنم تا حدودی که من به یادم دارم تمام بازیکنانی که سرمربی خواسته، باشگاه این بازیکنان را گرفته است. حالا اگر یکی، ۲ پست جای خالی هست، امیدوارم که بتوانند فوری جایگزین کنند تا فرصتی برای بحث و گفتوگو وجود نداشته باشد.
او درباره اینکه با مصدومیت جلالی الان پرسپولیس مدافع چپ ندارد، گفت: من امیدوارم بازیکن خوبی برای جناح چپ پیدا کنند و از آن طرف هم امیدوارم جلالی زودتر خوب شود تا بتواند به پرسپولیس کمک کند. هر جایی که پرسپولیس نیاز دارد باید مدیران آن بخش را تامین کند تا بتواند تیم کاملی برای بازیهای سختی که پیش رو دارد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد تیمهای تراکتور، استقلال و سپاهان را چطور دیده است، گفت: به نظرم تیمها تا هفته پنجم و ششم نوساناتی خواهند داشت. امیدوارم که بعد از هفته ششم جایی برای بحث و گفتوگو نباشد و تیمها تکمیل شوند تا بتوانند بازیهای خوبی را ارائه بدهند.
او درباره اینکه بازی استقلال و فولاد را چطور ارزیابی میکند، گفت: استقلال هم شرایطش مثل تیمهای دیگر است. شرایط برای تیمها هفته به هفته تغییر میکند و این تغییرات را باید ببینیم که مربیان چگونه به نفع خودشان از آنها استفاده بهینه میکنند.
درخشان درباره اینکه مدعیان قهرمانی را چه تیمهایی میداند، گفت: من عین ۴ تیم بالای جدول از جمله استقلال، سپاهان، پرسپولیس و تراکتور را مدعی قهرمانی میدانم.