باشگاه پرسپولیس قصد ندارد فراز امامعلی را به عنوان سهمیه آزاد به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فصل  نقل و انتقالات در حالی بسته شد که  از این به بعد هر باشگاهی فقط می‌تواند ۳ بازیکن آزاد جذب کند.

 در همین راستا خبری منتشر شده مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس به دنبال فراز امامعلی بازیکن آزاد در پست وینگر است. بازیکنی که آخرین بازی اش در تیم پیکان بوده و اکنون با تیمی قرارداد ندارد.

️ این بازیکن مد نظر باشگاه پرسپولیس نیست. ظاهرا به مدیریت این باشگاه این بازیکن پیشنهاد شده، اما مسئولان پرسپولیس این پیشنهاد را رد کرده‌اند.

️ همان طور که پیشتر اشاره شد باشگاه پرسپولیس فعلا از سه سهمیه آزاد خود بازیکنی را مدنظر ندارد.  

برچسب ها: نقل و انتقالات ، تیم فوتبال پرسپولیس
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