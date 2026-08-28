باشگاه خبرنگاران جوان - طی روزهای اخیر ویدیویی مربوط به فروردین‌ماه سال گذشته، خارج از بستر زمانی و شرایطی که در آن تولید شده، بار دیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی بازنشر شده و تلاش‌هایی صورت گرفته است تا از محتوای آن، تصویری غیرواقعی از مناسبات امروز بانک شهر و باشگاه پرسپولیس ارائه شود.

باشگاه پرسپولیس تأکید می‌کند شرایط، تصمیمات و اظهارات مربوط به یک مقطع مشخص در بیش از یک سال قبل را نمی‌توان به وضعیت امروز باشگاه تسری داد و بر مبنای آن درباره روابط کنونی مالک و مدیریت باشگاه قضاوت کرد.

در همین راستا، برخی مطالب و شایعات درباره کاهش یا توقف حمایت مالی بانک شهر از پرسپولیس مطرح شده است که باشگاه این ادعاها را صریحاً رد می‌کند.

بانک شهر در پرسپولیس صرفاً در جایگاه یک حامی مالی قرار ندارد؛ بلکه به عنوان مالک باشگاه و با در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل، در سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان باشگاه حضور مستقیم دارد. از این رو، تلاش برای ترسیم دو مجموعه مستقل تحت عنوان «بانک شهر» و «باشگاه پرسپولیس» و القای اختلاف یا جدایی میان آنها، با واقعیت ساختار مالکیتی و مدیریتی باشگاه همخوانی ندارد.

واقعیت این است که بخش عمده هزینه‌ها و تعهدات باشگاه پرسپولیس در دوره جاری با حمایت و تأمین منابع از سوی بانک شهر مدیریت شده است و در مقاطع مختلف، هرگاه باشگاه با ضرورت یا مسئله‌ای فوری مواجه شده، بانک شهر بدون اتلاف وقت برای حل آن در کنار باشگاه قرار گرفته است.

نتیجه این همراهی نیز در اقدامات انجام‌شده قابل مشاهده است. جذب ۱۱ بازیکن جدید و اجرای یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های تقویت و بازسازی تیم در فصل جاری، بدون تأمین منابع، حمایت مدیریتی و همراهی مالک امکان‌پذیر نبود.

بنابراین، طرح این ادعا که بانک شهر از حمایت یا تأمین منابع مورد نیاز باشگاه پرسپولیس عقب‌نشینی کرده است، با واقعیات موجود و اقدامات انجام‌شده تطابق ندارد.

باشگاه پرسپولیس ضمن احترام به رسانه‌ها و حق نقد و پرسشگری، تأکید می‌کند که نقد حرفه‌ای باید بر مبنای اطلاعات و واقعیت‌های روز صورت گیرد. بازنشر گزینشی محتوایی متعلق به بیش از یک سال قبل و تلاش برای مرتبط ساختن آن با شرایط امروز، نمی‌تواند واقعیت مناسبات کنونی باشگاه و مالک آن را تغییر دهد.

واقعیت امروز روشن است؛ بانک شهر در تصمیمات، تأمین منابع و حل مسائل باشگاه در کنار پرسپولیس بوده و این همراهی در مسیر اجرای برنامه‌های باشگاه ادامه دارد.

باشگاه پرسپولیس با برخورداری از حمایت مالک، انسجام هیأت مدیره و مدیرعامل و همراهی هواداران میلیونی خود، بدون تأثیرپذیری از حاشیه‌سازی‌ها، مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف تعیین‌شده را با جدیت ادامه خواهد داد.