انحراف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور هراز و واژگونی آن به حاشیه رودخانه سه مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- جواد رمضانی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ آمل گفت: انحراف یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ در محور هراز و واژگونی آن به حاشیه رودخانه که شامگاه پنج شنبه اتفاق افتاد، سه مصدوم داشت و مصدومان به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

وی افزود: این حادثه رانندگی در مسیر شمال به جنوب هراز حدفاصل منطقه باغ‌صفا تا پل بلده اتفاق افتاد.

رمضانی با اعلام اینکه این حادثه رانندگی سه مصدوم بر جای گذاشت که هر سه مصدومان مرد بودند، افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله پس از دریافت گزارش وارد میدان شده و در صحنه حاضر شدند.

وی با بیان اینکه ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس زنده یاد زارع و پایگاه سقرچی به محل حادثه اعزام شدند، گفت: مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی، برای اقدامات تکمیلی به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

این مقام مسئول بیان کرد: سرنشینان خودروی منحرف شده غیربومی و در حال تردد به سمت پایتخت بودند.

وی با اعلام اینکه در روز‌های پایانی و تعطیلات بیشتر از دیگر ایام شاهد تصادفات سنگین، جرحی و واژگونی خودرو‌ها در محور‌های بین شهری و کمربندی‌ها هستیم، بیان کرد: از رانندگان خودرو‌ها درخواست داریم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز اتفاقات ناخوشایند به شدت جلوگیری کنند، هنگام تردد برای حفظ سلامتی خود و دیگر خودرو‌های عبوری با گوشی موبایل مشغول نشوند و در رانندگی گذشت داشته باشند.