باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

صدو‌هشتادمین شب از تجمعات شبانه پایتخت با حضور مردم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان با تأکید بر حفظ وحدت و اقتدار ملی، بر دفاع از وطن و ایستادگی در کنار دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
young journalists club

۱۷۷ شب خدمت پزشک آبادانی در میدان به مردم + فیلم

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
young journalists club

تهدید‌های اقتصادی آمریکا تکراری است + فیلم

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
young journalists club

افتخار ایران، مهمان ویژه تجمعات شبانه مردم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۱۱۵۷

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۶۶۵

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۵۵۰

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۵۰۶

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۴۱۴

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha