ارتش آمریکا روز پنجشنبه ادعا کرد که تمام مین‌های دریایی ایران را در امتداد مسیر‌های ترانزیت شناخته‌شده بین‌المللی در تنگه هرمز پاکسازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در ویدئویی که عصر پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، مدعی شد که «ارتش آمریکا به یک دستاورد بزرگ در تنگه هرمز دست یافته است.»

کوپر در این ویدئو ادعا کرد: «ما با موفقیت مین‌های دریایی را در مسیر‌های کشتیرانی بین‌المللی تنگه پاکسازی کرده‌ایم که ماه‌ها پیش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار گذاشته شده بودند. مسیر‌های ترانزیت شناخته‌شده بین‌المللی در تنگه، به لطف کار فوق‌العاده ارتش آمریکا، از مین‌های دریایی ایران پاکسازی شده‌اند.»

اگر مین‌های دریایی ایران همانطور که کوپر ادعا کرده پاکسازی شده باشند، حرکت کشتی‌ها از طریق تنگه به احتمال زیاد با محدودیت کمتری مواجه خواهد شد.

ترافیک در این تنگه، که آبراهی کلیدی برای صنعت نفت محسوب می‌شود، در طول جنگ نزدیک به شش‌ماهه علیه ایران به شدت محدود شده است و باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده است. با این حال، بلومبرگ اوایل این هفته گزارش داد که برخلاف اعلامیه‌های آمریکا، متحدان واشنگتن معتقدند که همچنان برخی مین‌ها در تنگه باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارش AAA، اواخر روز پنجشنبه، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در ایالات متحده حدود ۴٫۱۰ دلار بود که نسبت به حدود ۳٫۲۱ دلار در سال قبل افزایش یافته است.

روز دوشنبه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هشدار جهانی صادر کرد و از کشور‌ها خواست تمام روابط مالی خود را با ایران قطع کنند یا در غیر این صورت با خطر محرومیت از سیستم دلاری رو‌به‌رو شوند؛ او با این اقدام، کارزار فشار اقتصادی علیه تهران را آغاز کرد.

این کارزار که «عملیات طرد اقتصادی» نامیده شده است، به عنوان یک «روز دی» مالی مشابه تهاجم آمریکا به نرماندی در جنگ جهانی دوم معرفی شده است.

منبع: هیل

برچسب ها: مین روبی ، تنگه هرمز ، فرمانده سنتکام
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