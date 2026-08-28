باشگاه خبرنگاران جوان- دریای خزر بار دیگر پیکر بی‌جان یکی از ارزشمندترین ساکنان خود را به ساحل پس داد؛ فوک خزری تنها پستاندار این پهنه آبی که نماد حیات و سلامت اکوسیستم خزر به‌شمار می‌رود، این روز‌ها در سکوت سواحل شمالی روزگار سختی را سپری می‌کند؛ تراژدی ادامه‌داری که این‌بار با پیدا شدن دو لاشه جدید در خط ساحلی بابلسر تلخ‌تر از پیش شد.

با تداوم گشت‌های پایش نوار ساحلی ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست با همراهی همیاران طبیعت، موفق به شناسایی پیکر بی‌جان ۲ قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان بابلسر شدند؛ رویدادی ناگوار که شمار رسمی تلفات ثبت‌شده این گونه ارزشمند در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری را به رقم نگران‌کننده ۲۷ قلاده رساند.

روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: با ثبت این ۲ مورد آمار تلفات فوک خزری در سواحل استان به ۲۷ قلاده افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت لاشه‌های کشف‌شده توضیح داد: متأسفانه به‌دلیل گذشت زمان طولانی از زمان مرگ، لاشه‌ها دچار فساد پیشرفته شده بودند و به همین دلیل امکان انجام عملیات کالبدگشایی و نمونه‌برداری برای تعیین علت قطعی و دقیق مرگ وجود نداشت.

در همین راستا و به منظور پیشگیری از انتشار هرگونه آلودگی ثانویه یا بیماری در منطقه عملیات دفن بهداشتی هر ۲ لاشه تحت نظارت مستقیم کارشناسان و با رعایت کامل پروتکل‌ها انجام شد.

معاون محیط‌زیست طبیعی مازندران با اشاره به اینکه پایش‌های روزانه و هوشیارانه در سراسر نوار ساحلی استان کماکان با جدیت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته پس از رخداد برخی تلفات اقدامات فوری و هماهنگی‌های منسجمی در سطوح استانی و ملی صورت گرفت که خوشبختانه توانست روند صعودی مرگ‌ومیر‌ها را مهار کند اکنون نیز کنترل دقیق نوار ساحلی در دستور کار دائمی یگان حفاظت قرار دارد.

اسماعیلی با یادآوری موقعیت شکننده و حساس این گونه در اکوسیستم منطقه تصریح کرد: فوک خزری به عنوان گونه‌ای در معرض خطر انقراض ثبت شده از این رو صیانت از اندک جمعیت باقی‌مانده آن اولویت نخست سازمان در حوزه دریای خزر است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل جوامع محلی، صیادان و گردشگران ساحلی در حفاظت از حیات‌وحش خزر، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه لاشه، فوک سرگردان یا آسیب‌دیده، بی‌درنگ مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا تیم‌های امدادی و کارشناسی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

بر اساس آخرین مقاله‌ای که امسال درباره وضعیت زیستگاه فوک‌ها در قسمت شمالی دریای خزر منتشر شد، با خشک شدن هفت هزار کیلومتر از این پهنه آبی، حدود ۴۶ زیستگاه تولید مثلی این گونه در سواحل شمالی خزر خشک شده است. همان‌قدر که زیستگاه فوک‌ها در محدوده جنوبی خزر برای تغذیه اهمیت دارد، زیستگاه زمستانی آنها نیز برای تولید مثل مهم است. به همین دلیل همه کشور‌های همسایه خزر باید روی این موضوع حساسیت به خرج دهند تا از این گونه ارزشمند و مهم در اکوسیستم خزر حفاظت شود.