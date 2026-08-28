روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که ترامپ، شخصاً جان رتکلیف، رئیس سیا، را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه وال استریت ژورنال (WSJ) به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شخصاً جان رتکلیف، رئیس سیا، را به روسیه اعزام کرده است.

مقامات گفتند که مأموریت رتکلیف «به قدری محرمانه» بود که حتی برخی از مقامات کاخ سفید نیز از آن اطلاع قبلی نداشتند.

حتی دستیاران مورد اعتماد ترامپ و رهبران نظامی که معمولاً در مورد چنین سفر‌هایی مطلع می‌شدند، از محتوای پیامی که قرار بود به کرملین منتقل کند، بی‌اطلاع نگه داشته شدند.

منابع به وال استریت ژورنال گفتند که مقامات اروپایی مجبور شدند پس از انجام این سفر، اطلاعات مربوط به آن را جست‌و‌جو کنند.

این روزنامه به نقل از دو مقام اروپایی نوشت که رتکلیف به همتایان روسی خود درباره تعهد کشورش به ماده ۵ ناتو در مورد دفاع جمعی اطلاع داده است.

علاوه بر این، به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی و اروپایی، او درباره همکاری روسیه با ایران و فعال‌سازی مذاکرات با اوکراین گفت‌و‌گو کرده است.

سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR)، در ۲۷ اوت تأیید کرد که در جریان سفر رتکلیف به مسکو، با او دیدار داشته است. او گفت که آنها در مورد مسائل مرتبط با اختیارات آژانس‌های اطلاعاتی گفت‌و‌گو کرده‌اند.

منبع: تاس