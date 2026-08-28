شهردار تهران نسبت به طراحی دشمن برای تکرار سناریوی ۱۴۰۱ هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نشست نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی استان اصفهان که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه کشور با شرایط پیچیده و انباشته‌ای مواجه است که هر یک از مؤلفه‌های آن به‌تنهایی آسیب‌زننده نیست، بلکه ترکیب آنها شرایط جدید و سختی را ایجاد کرده است، اظهار داشت: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و تورم رو به رشد، نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و دگرگونی فرهنگی با موضوع برهنگی که هم برنامه‌ریزی‌شده و هم حاصل جنگ نرم دشمن است از سوی دیگر، شرایطی را رقم زده که بی‌تفاوتی نسبت به آن ممکن نیست.

وی با اشاره به طراحی سناریو برای تکرار حوادث سال ۱۴۰۱، افزود: اختلاف سلیقه‌های موجود در کشور که بعضاً به آسیب‌های جدی منجر می‌شود، همراه با نگاه برخی دوستان که شرایط را محدود به انتخابات می‌بینند، می‌تواند انسجام را دچار شکاف کند. همچنین هم‌استانی ضعیف بین مسئولان برای اداره امور کشور در شرایط جنگ، یکی دیگر از آسیب‌های جدی است که مانع از بسیج ظرفیت‌ها می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور، از جمله مصرف ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین در روز در برابر تولید ۳۵ میلیون لیتر و مصرف ۱۴ میلیون لیتر در روز‌های اخیر، گفت: این ناترازی‌ها می‌تواند منشأ آسیب باشد و یک تصمیم غلط می‌تواند جرقه‌ای در انبار باروت ایجاد کند. در حوزه آب و سایر حوزه‌ها نیز چنین ناترازی‌هایی وجود دارد که انباشته شدن آنها پیچیدگی ایجاد کرده و شرایط را سخت‌تر می‌کند.

زاکانی با بیان اینکه آرزوی دشمن سه چیز است، تصریح کرد: دشمن به دنبال به‌هم‌ریختگی داخل ایران، تعرض جغرافیایی و مرزی توسط عناصر تروریستی اجاره‌ای و حضور نظامی خودش برای تصرف و چیرگی بر کشور است. در خرداد سال گذشته یک جزء را انجام داد، اما دو جزء دیگر پای آن نیامد. در دی‌ماه سال گذشته آشوب فعال شد، اما خودش نتوانست به میدان بیاید و در اسفندماه خودش اقدام کرد، اما حضور مردم در میدان مانع از تحقق اهدافش شد.

وی با اشاره به حادثه ترور رهبر شهید و نجات معجزه‌آسای آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از این حادثه، گفت: ما در مکتب امام بزرگوار تربیت شده‌ایم و امروز برخوردار از امام مجاهد رشیدی هستیم که خداوند بزرگ او را نگه داشت برای اداره انقلاب. من حدود ۲۰ دقیقه بعد از حادثه وارد ساختمان شدم و دیدم دشمن همه‌جا را زده بود، خانه ایشان را هم زد و همسر ایشان به شهادت رسید و خود ایشان به‌صورت معجزه‌آسایی نجات پیدا کردند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه امروز فضای مجازی سایه تردید در اذهان ایجاد کرده و هدف اصلی دشمن شکستن تاب‌آوری مردم و اختلال محاسباتی مسئولان است، خاطرنشان کرد: ما باید کمک کنیم تا برای مسئولان اختلال پیش نیاید و دست به تصمیمات نابه‌هنگام نزنند. اگر امروز اقتصاد این‌گونه است و فرهنگ این‌گونه است، به خاطر این است که قبلاً کاری نکردیم. ما هر کدام به اندازه خودمان مقصریم و باید از خودمان شروع کنیم.

زاکانی با اشاره به ضرورت انسجام کشور و انتظار امام از ما، گفت: هر کسی باید تلاش کند بار مناسبی به دوش بکشد. امروز اقتصاد آسیب دیده و ما در مدیریت شهری باید در حوزه معیشت، مسکن، سلامت، اشتغال و اقتصاد خانوار کمک کنیم. اصل ۱۰۰ قانون اساسی که مورد غفلت واقع شده، ظرفیت فوق‌العاده بالایی است که مدیریت شهری در شهر‌ها دارد و می‌تواند در حل مشکلات مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: ما نباید کار را به فردا بیندازیم و اگر دقت نکنیم، آسیب خواهیم خورد. شرایط سخت می‌شود و آنچه دشمن می‌خواهد، تماشاچی قرار گرفتن ماست. ما باید در میدان باشیم و اجازه ندهیم اتفاقاتی که دشمن به دنبال آن است، محقق شود.

زاکانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: ما الان در شرایطی هستیم که بسیار سخت است، اما این شرایط سخت اصلاً به معنای نبود ظرفیت نیست. کشور ظرفیت بی‌نظیری دارد. پیش‌بینی درآمد امسال کشور بین ۴۹ تا ۶۶ میلیارد دلار است و در بدبینانه‌ترین حالت ۴۹ میلیارد دلار است، در حالی که سال ۹۹ کشور با ۳۸.۸ میلیارد دلار اداره شده است. یعنی در حالت بدبینانه‌ای هم ما کمتر از آنچه برای اداره کشور نیاز داریم، نداریم. همین الان کشور بالغ بر ۸ میلیارد دلار پول دارد و حدود ۳۶ میلیارد دلار ذخیره ارزی در بانک مرکزی موجود است. همچنین ۲۶ میلیارد دلار طلای ۲۴ مهره‌شده داریم که آماده برای دوره سخت است و چه دوره‌ای سخت‌تر از امروز برای ما؟

وی با اشاره به مسئله نرخ ارز تصریح کرد: همین الان دارایی دولت روسیه تقاضای عرضه داده و صادرکنندگان می‌خواهند دلارشان را در بازار بفروشند، اما متقاضی واقعی مشخص نیست. این موضوع نیازمند یک سیاست‌گذاری دقیق و درست است تا دلار تعیین تکلیف نشود و به‌عنوان ریشه و بنیان تغییرات کشور از آن استفاده شود، اما سرنوشت کشور به این مسائل گره خورده است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه کشور ندار نیست، گفت: مدلمان را در اداره کشور تغییر دهیم. نقدینگی جامعه ۲۰ هزار همت، یعنی تقریباً ۱۳۰ میلیارد دلار است و حداقل ۲۵ میلیارد دلار آن اسکناس دست مردم است. اگر دولت میدان مشارکت را با مردم باز کند و اعتماد آنها را جلب کند، می‌توان از این ظرفیت عظیم استفاده کرد. بالاترین دارایی ما رهبری هوشمند است و بالاترین دارایی بعدی ما ملت مبعوث‌شده ماست.

زاکانی با اشاره به نقش مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: نباید نقش مردم را تخفیف داد؛ نقش آنها حمایت از مسئولان، مطالبه‌گری و قرار دادن مسئولان در مسیر درست است. اما نقش برجسته‌تر آنها در عرصه خارجی، رهبری کردن و نشان دادن چراغ قرمز به دشمن است. وحدت ما بزرگ‌ترین ظرفیت ماست، اما وحدت بر چه چیزی؟ امام در وصیت‌نامه‌شان فرمودند وحدت در کنار انگیزه الهی و هدف عالی حکومت اسلامی ارزشمند است. نباید وحدت را دستمایه قرار دهیم و از انگیزه و هدف غافل شویم. ما داریم بار شیشه می‌بریم و همه در یک کشتی هستیم؛ در مقابل دشمن باید همدیگر را تحمل کنیم، اما چشم‌مان را بر واقعیت‌ها نمی‌بندیم. خط قرمز ما جایی است که دشمن از آن سوءاستفاده کند؛ هر چیزی که آمریکا را خوشحال کند، باید ما را ناراحت کند.

وی افزود: ما می‌توانیم مسیری برویم که هم وحدت را پاس بداریم، هم حرف بزنیم، هم تبیین کنیم، هم راهکار نشان دهیم و هم مطالبه کنیم. برای هر یک از گسست‌هایی که اشاره شد، باید راهکار داشته باشیم. باور بفرمایید شهرداری تهران امروز پس از حرکت، امورش تنظیم شده و الحمدلله جلسات برگزار می‌شود.

زاکانی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی در حوزه مدیریت شهری، گفت: قانون اساسی هفت اصل را به شورا‌ها و مدیریت شهری اختصاص داده است؛ بیشترین ظرفیت اداره مسکن، سلامت و... در این حوزه است. در جنگ ۱۲ روزه، بنیاد مسکن مسئول ساخت‌وساز بود، نه شهرداری. اما اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌توانستند برای اقشار خود مانند پزشکان، معلمان و استادان مسکن تأمین کنند، این کار شدنی است. در تهران ۵۲۰ واحد در جنگ ۴۰ روزه ساخته شد و در اصفهان نیز جمعیت و میزان خدمات فراهم است.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در برابر ناامیدی دشمن، گفت: دشمن می‌خواهد مردم را ناامید کند، اما ما باید امیدوار کنیم. هیچ بن‌بستی وجود ندارد. بخش فرهنگی قابل کار است، به شرطی که بدانیم چه کنیم. از دانشگاه، از حوزه علمیه و از نیرو‌های انقلابی می‌توان جمعی با مبنا تشکیل داد و کار ایجابی گسترده‌ای در شهر شروع کرد. چندین هزار نفر باید آموزش ببینند و پدیده‌ای را که جنبه امنیتی دارد و جنبه پول‌گرفته‌شده را دنبال کنند.

علیرضا زاکانی در ادامه سخنان خود در نشست نخبگان اصفهان، با اشاره به موضوع تأمین مالی و ظرفیت‌های مردمی، اظهار داشت: امروز در پنج لایه تأمین مالی که چند ده همت پول می‌خواهد، ما وظیفه داریم به مردم تکیه کنیم. قرض‌الحسنه مهر چقدر پول دارد؟ ۴۵۰ همت از سوی مردم به دیگران داده شده است. ما می‌توانیم خرید سلف به تولیدکننده بدهیم تا شش ماه آینده قیمت را ثبات ببخشیم. شما به ما قرض‌الحسنه بدهید و ما در مسیر مصرف درست از آن استفاده می‌کنیم. مسکن اجتماعی را می‌توان با این ظرفیت پیش برد.

وی با تأکید بر اهمیت نقشه راه، گفت: نکته اساسی این است که انقلاب مبتنی بر روایت الهی تنظیم می‌شود. اصول ۴ و ۵، چهار سطر داشت که کاملاً معلوم بود چیست. بخش اولش در مبانی اصول فکر می‌کرد، یعنی روایت شیطانی و روایت مادی رفوزه نمی‌شود، اما تشدید و تجدید می‌شود. در جایی که خیلی سخت می‌شود، دشمن فرصت کسب می‌کند برای تعرض بعدی، سپس آتش‌بس می‌دهد، مذاکره می‌کند، خودش را احیا می‌کند و دوباره تعرض می‌کند؛ سیکلی که دائماً تکرار می‌شود تا طرف مقابل را فرسوده کند. اما امام و جامعه ما این را نمی‌پسندند.

شهردار تهران با اشاره به تجربیات گذشته در حوزه مذاکرات، تصریح کرد: در برجام چه اشکالی بود؟ در سال ۵۹ و ۶۰ آمریکایی‌ها چهار تا وعده دادند و ۵۲ گروگان گرفتند، اما به هیچ‌یک از وعده‌هایشان عمل نکردند. آمدند گفتند که بند اول آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده بود که عمل نکردند، بند بعدی ناظر به شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ما بود و بند بعدی محکومیت پرونده‌های خاص در دادگاه آمریکا. آنها می‌گفتند قابل فهم برای تیم مذاکره‌کننده باشد. آمریکا خودش را به‌عنوان آمریکا امضا می‌کرد، اما بعداً شرکت‌ها شروع کردند از ما شکایت کردند و پول‌های ما را برداشتند. بی‌دقتی در تنظیم آن سند باعث شد که ما ۵۲۴ روز گروگان‌ها را نگه داشتیم، اما تهدید نمی‌شدیم. سال ۹۴ عین همین اتفاق افتاد، بدتر از آن. تجربه بزرگی داشتیم که این سند در سال ۲۰۱۸ خارج شد و تمام شد؛ یعنی چیزی نوشته شد که برای ما آورده نداشت، ولی ما تمام کارهایمان را انجام دادیم.

زاکانی تأکید کرد: این بیان ناظر به گذشته نباید مایه دعوا برای امروز شود، بلکه باید مایه عبرت امروز برای مذاکره درست باشد. درس بگیریم، امروز دعوا نکنیم، اما به تیم مذاکره‌کننده کمک کنیم. ما شرایط خاصی را در کشور داریم که باید با مدیریت رهبری و با افتخار در خدمت مردم باشیم.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر صحنه کنونی، گفت: از دوستان خواهش می‌کنم اصلاً امروز به انتخابات آینده فکر نکنید. ذهنتان را درگیر هیچ چیز نکنید، فقط درگیری مستقیم در صحنه با آمریکا داشته باشید. نباید نگاه به آینده داشته باشیم، چون این سبب می‌شود به دولت کمک نکنید. جایی که موضوع معیشت است، موضوع ناترازی است، باید به سمت تشخیص آسیب حرکت کنیم و خیرخواهی کنیم. اگر جایی فریاد می‌کشیم، فریاد در جهت بیداری دوستان با محبت و ارائه طریق برای هدایت باشد، نه مچ‌گیری.

شهردار تهران با اشاره به بیانات رهبری درباره اختلافات، خاطرنشان کرد: ممکن است برای منی که روزی رقیب بودم، سخت باشد، اما باید سختی بکشم، چون می‌دانیم که آقا راضی است. وقتی می‌فرمایند که اگر اختلاف موجه هم دارید، اختلاف موجه یعنی صد درصد اختلافاتی پیدا می‌شود، لذا این گسست‌ها و گسل‌هایی که در جامعه است، ما باید اولویت‌بندی کنیم و دست به دست هم حرکت کنیم.

زاکانی با یادآوری خاطره‌ای از دوران دانشگاه امیرکبیر، گفت: یادم هست سال ۷۶ ایشان فرمودند که بچه‌ها را در دانشگاه‌ها بسیج کنید که نشاط داشته باشند و از باب اندیشه‌ای و فکری قوی باشند. وقتی دست به گفت‌و‌گو می‌زنند، طرف مقابلشان ممکن است عنادورزی کند، اما ما باید صبور باشیم. دین و سیاست در معرض کسانی که در دانشگاه درس می‌خوانند، قرار دارد و ممکن است اشکالات ظاهری بشری داشته باشند. این تعبیر ایشان نشان می‌دهد که ما باید دین و سیاست را در خدمت مردم قرار دهیم. اگر دقت نکنیم، چالش جدی اتفاق می‌افتد و انقلاب کمرنگ می‌شود.

وی با اشاره به نقش مجلس و اهمیت نظارت، گفت: تیم مذاکره‌کننده و طراحی‌ها سبب شد که مجلس از مدار خدمت خارج شود. مجلسی که رأس امور، نظارت و حساب‌کشی را بر عهده دارد، عملاً کنار گذاشته شد. اگر این شرایط ادامه یابد و مردم به جان هم بیفتند، چون پرچم دست حزب‌اللهی‌هاست، مردم دچار چه هنری خواهند شد؟ باید مراقب باشیم.

آمریکا شکست خورده و افق روشن است

علیرضا زاکانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی، اظهار داشت: باید به دوستان عزیز گفت که مسیر را نباید اصلاح کنند؛ موقع فکر کردن به چیزی غیر از جنگ نیست. در این جنگ، چیزی به اندازه وحدت، خدمت، امید و ایجاد ظرفیت برای جامعه پاسخ نمی‌دهد. جریان فرهنگی باید سناریوی عملیاتی داشته باشد، همان‌طور که در موضوع اقتصادی، در جنگ اقتصادی و سایر موضوعات، باید هم به تاب‌آوری جامعه کمک کنیم و هم تلاش کنیم اختلال محاسباتی برای مسئولان پیش نیاید.

وی با اشاره به نقش قوا در شرایط کنونی، تصریح کرد: امروز دولت، مجلس و دستگاه قضا باید دست به دست هم دهند و کمک کنند. دستگاه قضا باید عمل کند و برخورد داشته باشد. باید به سمتی رفت که افق بسیار روشن است؛ آمریکا شکست خورده و دلایل آن بسیار روشن است. اگر بنا باشد کار جدی کنیم، قدم اول جمع کردن گسل‌های داخل کشور است و رسیدن به انسجام داخلی بسیار مهم است.

شهردار تهران با تأکید بر نقش مردم و مسئولان، گفت: نقش اولیه ما مهم است. رهبری به‌تنهایی کافی نیست، وگرنه فاصله معصوم و غیرمعصوم از خاک تا افلاک بی‌نهایت است. ما باید در میدان باشیم. در مجلس هفتم که سال ۸۳ شروع به کار کرد، چند روز بعد امام اولین بار مجلسی را دید که بسیار مهم بود، لذا باید به این سمت برویم و در این دوره سخت یار هم باشیم و فعلاً نقار و شکاف را کنار بگذاریم.

زاکانی با اشاره به جریان‌های سیاسی داخلی، خاطرنشان کرد: یک جریان ملحق به غرب‌گرایی وجود دارد که دائماً برنامه چالش و سرریز خواسته از طریق دستگاه اجرایی را دنبال می‌کند. در کنار آن، جریان منحط غرب‌گرا علاقه دارد که تمام ناکامی‌های موجود جامعه را به گردن جریان انقلابی بیندازد و با تندرو و کندرو کردن، فرصت انتقام و تصفیه برای خودش حاصل کند. ما نباید دستشان را بخوانیم و با تبیین، باید این جریان را خنثی کنیم.

وی با یادآوری خاطره‌ای از سال ۷۵، گفت: یادم هست جمعی ۴۰ تا ۵۰ نفره پشت پله‌ها نماز خواندیم و بعد از نماز، یکی از بزرگان راجع به جریان غرب‌گرا نکاتی را بیان کردند. ایشان فرمودند که اینها این کار را می‌کنند، اما من با منطق پیشانی آنها را می‌گیرم، چون منطق دارم. منطق باید کسب کنیم و این همان مسیر درست است.

شهردار تهران در جمع‌بندی سخنان خود گفت: به اعتقاد من بهترین فرصت برای ما این است که هر کس به اندازه خودش بنشیند و کار کند و ان‌شاءالله این ظرفیت به حد اعلا دنبال شود. به دوستان مذاکره‌کننده هم توصیه می‌کنم که آنچه وعده داده‌اند را عمل کنند و زمینه برای اقدام بعدی نباشد؛ یعنی دیگر مانند گذشته نباشد که ما عمل کنیم و طرف مقابل عمل نکند. ان‌شاءالله مسیر را با افتخار دنبال کنید.

زاکانی با اشاره به فرمایشات برخی از دوستان درباره انتخابات، تصریح کرد: برخی از دوستان نکاتی را درباره انتخابات بیان کردند که مصوبه شورای نگهبان می‌تواند بی‌ثباتی ایجاد کند، اما من معتقدم نباید به سمتی برویم که کشور دچار بی‌ثباتی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من توفیق داشتم از سال ۵۳ در محضر امام مجاهد رشیدمان تلمذ کنم. یکی از ویژگی‌های ممتاز ایشان این بود که همیشه سعی بر انجام کار داشتند. ایشان در حادثه ترور، سه نقطه جراحت برداشته بودند که ترمیم شد و الحمدلله امروز در سلامت کامل هستند. ایشان بیشترین فرمان را برای عملیات به مرکز فرماندهان سپاه دادند و سناریوی دقیقی برای مذاکره داشتند که از چه کسانی و از کجا شروع کنند.

شهردار تهران با ابراز امیدواری نسبت به آینده، گفت: ان‌شاءالله مسیر به‌درستی طی شود و شرایط مطلوبی داشته باشیم و بتوانیم گام‌های بلند انقلاب و حرکت به سمت بالا را طی کنیم. امام توفیق این بزرگوار را برای ما حفظ کند. من تعجب می‌کنم که امروز ضدانقلاب از شرایط موجود چه برداشتی دارد، اما به اعتقاد من اتفاقی که می‌افتد، شرایط را نسبت به وضع موجود فراهم می‌کند و ان‌شاءالله شاهد پیشرفت‌های بیشتری خواهیم بود.

منبع: تسنیم