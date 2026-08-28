باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

شهید حاج قاسم سلیمانی و رهبر شهید انقلاب از شکست صدام و مستکبران در اوج غرور و قدرت روایت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روایت، به سرنوشت صدام و قدرت‌های مستکبری اشاره می‌شود که با وجود برخورداری از قدرت و غرور، در برابر اراده الهی و مقاومت ملت‌ها شکست خوردند.

 

مطالب مرتبط
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
young journalists club

آمریکا از دوران دفاع مقدس در آرزوی تسلیم ایران است + فیلم

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
young journalists club

فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
young journalists club

نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۱۱۵۷

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۶۶۵

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۵۵۰

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۵۰۶

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۴۱۴

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha