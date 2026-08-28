روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0646\u0648\u0634\u062a \u0635\u062f\u0627\u0645 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0648 \u063a\u0631\u0648\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n