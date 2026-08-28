باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در تازه‌ترین ادعای خود درباره جنگ اقتصادی علیه ایران، ادعا کرده است که محاصره بنادر و کارزار اقتصادی جدید دونالد ترامپ، اقتصاد ایران را «در هم خواهد کوبید».

بسنت در حالی ادعای «شکست اقتصادی ایران» را مطرح می‌کند که آمار‌های رسمی و گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که تهران با وجود محاصره و تحریم‌ها، نه تنها پابرجاست، بلکه با استفاده از مسیر‌های جایگزین و همکاری با شرکای بین‌المللی، بسیاری از اهداف واشنگتن را خنثی کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اگرچه مدعی شده که در دو هفته اخیر به عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز کمک کرده است، اما این اعداد و ارقام نمی‌تواند واقعیت شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران را پنهان کند.

جمهوری اسلامی ایران با بیش از چهار دهه تجربه در مقابله با تحریم‌ها، بار‌ها ثابت کرده است که سیاست فشار حداکثری نه تنها به اهداف واشنگتن نمی‌رسد، بلکه موجب افزایش توانمندی‌های داخلی و تقویت روحیه مقاومت در میان ملت ایران می‌شود. آمار‌های صادرات نفت ایران، علیرغم محاصره، نشان‌دهنده تداوم جریان تجارت از طریق کانال‌های غیررسمی و همکاری با کشور‌های مستقل است که بار دیگر شکست طرح‌های تحریمی آمریکا را به اثبات رسانده است.

در حالی که بسنت تلاش دارد با ادعا‌های خود، چهره‌ای متفاوت از واقعیت ارائه دهد، کارشناسان بین‌المللی معتقدند که ایران با مدیریت هوشمندانه بحران و بهره‌گیری از توان داخلی، بار دیگر برگ برنده را در اختیار دارد و آمریکا با وجود هزینه‌های هنگفت جنگ اقتصادی، نتوانسته است هیچ‌یک از اهداف خود را محقق سازد. ایران با تکیه بر اراده ملی و راهبرد‌های انعطاف‌پذیر، ثابت کرده است که در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، سربلند و استوار باقی خواهد ماند.

منبع: الجزیره