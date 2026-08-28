بر اساس آمار پلیس نپال و گزارش خبرگزاری راتوپاتی، تعداد جان‌باختگان سیل و رانش زمین در نپال به ۳۸۹ نفر افزایش یافته و ۴۶۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس آمار منتشر شده توسط پلیس نپال و گزارش خبرگزاری راتوپاتی، تعداد جان‌باختگان سیل و رانش زمین در نپال به ۳۸۹ نفر افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که ۴۶۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

منطقه چیتوان با ۱۳۷ جسد پیدا شده، بیشترین تعداد تلفات را به خود اختصاص داده است و پس از آن ناوالپاراسی شرقی با ۸۷ کشته قرار دارد. تلفات همچنین در مناطق دهادیگ، گورکا، نوواکوت، تاناهون، ناوالپاراسی غربی و راسووا گزارش شده است.

در مجموع ۸٬۳۴۸ نیروی پلیس برای عملیات امداد و نجات اضطراری در مناطق آسیب‌دیده مستقر شده‌اند.

هجده افسر پلیس همچنان مفقود هستند، در حالی که پلیس عملیات جست‌و‌جو و نجات برای مفقودشدگان را ادامه می‌دهد.

سیل و رانش زمین در سمت نپالی مرز رخ داده و صبح روز چهارشنبه به گذرگاه مرزی «گیرونگ پورت» در شهرستان گیرونگ در چین نیز برخورد کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سیل در نپال ، حوادث طبیعی
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