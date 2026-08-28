باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارک کلی، سناتور آمریکایی، میگوید که دونالد ترامپ، رئیسجمهورآمریکا، برای یافتن راه خروج از درگیری با ایران تقلا میکند و به شبکهایبیسی نیوز گفت که آمریکاییها هزینه آن را از طریق افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی پرداخت میکنند.
این خلبان پیشین نیروی دریایی استدلال کرد که رئیسجمهورآمریکا با مجموعه محدودی از گزینهها روبهرو است: تشدید تنش با نیروهای زمینی، که او هشدار داد میتواند جان هزاران آمریکایی را بگیرد؛ کنارهگیری کامل؛ یا اعمال فشار اقتصادی در حالی که سعی در بازسازی ائتلافها با متحدان اروپایی دارد که به گفته او طی یک سال و نیم گذشته فرسایش یافته است.
کلی گفت: «این بحرانی است که خودش ایجاد کرده است» و افزود که اصرار رئیسجمهور بر اینکه «از همه در مورد همه چیز بیشتر میداند»، او را با گزینههای خوب محدودی روبهرو کرده است.
کلی گفت که پرتاب بمبهایی که در برخی موارد «کودکان بیگناه ایرانی» را کشته است، «طرح خوبی» نبوده است. با این حال، کلی گفت که «رویکرد اقتصادی و بازسازی ائتلافهای ما» راه بهتری نسبت به «تشدید اقدامات نظامی و قطعاً بهتر از اعزام نیروهای زمینی» است.
منبع: الجزیره