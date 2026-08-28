شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان هریس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور در تجمعات اقتدار و مقاومت به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر نشان دادند تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستاده‌اند.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه این شهرستان و حاج مرتضی سلیمی پدر شهیدان سلیمی حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

تجمع با صلابت هریسی‌ها در میدان مقاومت

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برچسب ها: سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب ، تجمع ها
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