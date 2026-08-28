شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان هریس در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همانند سایر نقاط کشور در تجمعات اقتدار و مقاومت به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر نشان دادند تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستاده‌اند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه این شهرستان و حاج مرتضی سلیمی پدر شهیدان سلیمی حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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