باشگاه خبرنگاران جوان - سیدی مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با تشریح جزئیات برنامه پروازی فرودگاه شهید کاوه بیرجند گفت: نخستین پرواز این هفته، روز شنبه هفتم شهریور توسط شرکت هواپیمایی پارس‌ایر انجام می‌شود که ساعت ۹:۱۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۱۰:۲۵ وارد فرودگاه بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۱۰ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

او افزود: روز دوشنبه نهم شهریور نیز ۲ پرواز در این مسیر پیش‌بینی شده که پرواز نخست توسط پارس‌ایر ساعت ۸:۵۰ از تهران برخاسته، ساعت ۱۰:۱۰ در بیرجند به زمین می‌نشیند و ساعت ۱۱:۱۵ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی ادامه داد: دومین پرواز روز دوشنبه متعلق به شرکت چابهار ایر است که ساعت ۱۸:۵۰ از مبدأ تهران انجام می‌شود، ساعت ۲۰:۲۰ وارد بیرجند شده و ساعت ۲۱:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

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مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به برنامه پروازی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور گفت: پرواز چابهار ایر در این روز ساعت ۱۸:۴۰ از تهران حرکت کرده، ساعت ۲۰:۱۰ وارد بیرجند می‌شود و در ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد تهران بازخواهد گشت.

او بیان کرد: آخرین پرواز این بازه زمانی روز جمعه ۱۳ شهریور توسط شرکت پارس‌ایر انجام خواهد شد که ساعت ۲۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۲۱:۱۵ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند و در ساعت ۲۱:۵۰ به تهران بازمی‌گردد.

سیدی گفت: پایداری و استمرار پرواز‌ها در این مسیر، به میزان استقبال مسافران و حجم تقاضای سفر بستگی دارد.

منبع: ایرنا