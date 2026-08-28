فرمانده سنتکام با انتشار پیام ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در حال حاضر ۵۰٬۰۰۰ سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بردلی کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفت که در حال حاضر ۵۰٬۰۰۰ سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند.

او گفت: «در اینجا به‌روزرسانی عملیاتی از دو مأموریت جاری [ایالات متحده]در خاورمیانه ارائه می‌شود. بسیاری از ۵۰٬۰۰۰ سرباز آمریکایی ما در منطقه، کار‌های برجسته‌ای را در اجرای محاصره دریایی علیه ایران و در عین حال حفظ جریان ترافیک تجاری از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهند.»

کوپر مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره در اواسط ژوئیه، این محاصره توسط بیش از ۲۰ ناو جنگی، صد‌ها فروند کشتی و هزاران سرباز آمریکایی حفظ شده است.

ادعا ی کوپر: آمریکا حدود ۱۵۰۰ کشتی را از طریق تنگه هرمز اسکورت کرده است

فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، اعلام کرد که در چند ماه گذشته، نیرو‌های نظامی آمریکا به حدود ۱۵۰۰ کشتی تجاری در عبور از تنگه هرمز کمک کرده‌اند.

او در پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، مدعی شد: «طی چند ماه گذشته، نیرو‌های آمریکایی با ارائه حفاظت هماهنگ، به نزدیک به ۱۵۰۰ کشتی تجاری در ترانزیت این تنگه کمک کرده‌اند. این کشتی‌ها حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت خام را حمل می‌کردند که برای بازار‌های جهانی انرژی در نظر گرفته شده بود.»

کوپر ادعا کرد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی آمریکا بر ایران در اواسط ژوئیه، جمهوری اسلامی «هیچ نفتی از سواحل خود صادر نکرده است».

ایالات متحده محاصره دریایی خود بر ایران را در ۱۴ ژوئیه از سر گرفت. از آن زمان، نیرو‌های سنتکام مسیر ۷۵ کشتی را تغییر داده و سه کشتی را از کار انداخته‌اند.

منبع: تاس