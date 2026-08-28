باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی که از روز سه شنبه ۳ شهریور در جادههای مازندران آغاز شده بود تا روز دوشنبه ۹ شهریور ماه ادامه دارد.
محدودیتهای پلیس راه:
۱. موتورسیکلت:
- تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۹ شهریور ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، و بالعکس ممنوع میباشد.
تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور کرج - چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت تردد در صورت پرحجم بودن ترافیک:
- روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۷، ۸ و ۹ شهریور در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد.
(۴-۲) محدودیت قطعی:
- روز جمعه ۶ شهریور ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۹ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد برای خودورهای به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) ممنوعیت تردد اعمال میگردد.
۳) از ساعت ۱۳ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
تبصره: تردد از مسیرجاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۰۷:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۳-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه از محور هراز ممنوع میباشد.
(۴-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه ۳ شهریور تا روز دوشنبه ۹ شهریور به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
منبع:مرکز مدیریت راههای کشور