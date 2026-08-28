باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا حمیدی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: در هفته دولت امسال حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای این پروژهها بیش از ۷۳۴ همت اعتبار اختصاص یافته است. همچنین به مناسبت هفته دولت، یک میلیون و ۲۹۵ هزار واحد مسکن شهری و روستایی و یکهزار و ۴۸۵ پروژه در حوزههای حملونقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بهصورت متمرکز افتتاح و به بهرهبرداری رسیده یا طی روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به برنامههای این بنیاد برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای مسکن روستایی اظهار کرد: در طول سال چند مقطع زمانی از جمله سوم خرداد، هفته دولت و دهه فجر برای بهرهبرداری از پروژهها هدفگذاری میشود و برای پروژههای خاص بنیاد نیز دهه فروردین و سالروز تأسیس بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از مجموع واحدهای مسکونی که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند، سهم واحدهای روستایی حدود ۶۰ هزار واحد است که با اعتباری بالغ بر ۵۸ همت اجرا شدهاند.
حمیدی ادامه داد: عمده این واحدها برای متقاضیان دهکهای یک تا چهار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرا شده و بنیاد مسکن با استفاده از تسهیلات ارزانقیمت، کمکهای بلاعوض و سایر منابع نسبت به احداث و تکمیل آنها اقدام کرده است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن روستایی سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان بود و در حال حاضر به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از تفاهمنامههای بنیاد مسکن با نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره)، مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن و ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه در کنار سایر منابع تجمیع شده تا قدرت تأمین مالی برای ساخت مسکن افزایش یابد.
۱۱ هزار واحد مسکونی نیمهتمام در دست تکمیل
وی درباره واحدهای نیمهتمام مسکن روستایی نیز اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۱ هزار واحد نیمهتمام داریم که حدود ۶ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی و حدود ۵ هزار و ۱۰۰ واحد نیز مربوط به متقاضیان دهکهای یک تا چهار است که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
حمیدی افزود: برای این واحدها از محل تفاهمنامههای بنیاد مسکن با نهادهای حمایتی، منابع بلاعوض تأمین میشود و بنیاد نیز از منابع در اختیار خود برای تکمیل آنها کمک خواهد کرد تا این واحدها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند و در اختیار متقاضیان قرار گیرند.
نوسازی ۳ میلیون و ۷ هزار واحد روستایی
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه اجرای طرح مسکن روستایی یک برنامه مستمر است، گفت: این طرح از برنامه چهارم توسعه و از سال ۱۳۸۴ در حال اجراست و تاکنون حدود ۳ میلیون و ۷ هزار واحد روستایی نوسازی شده است.
وی با اشاره به وجود حدود ۵ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد روستایی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۵۷ درصد واحدهای روستایی در برابر حوادث و بلایای طبیعی مقاوم هستند و برنامهریزی کردهایم این میزان را تا سال ۱۴۱۰ به ۷۰ درصد برسانیم.
حمیدی ادامه داد: آثار این مقاومسازی را در سالهای اخیر و هنگام وقوع حوادث طبیعی شاهد بودهایم؛ بهگونهای که تعداد واحدهای آسیبدیده در مقایسه با گذشته بهشدت کاهش یافته است.
حمیدی در پایان ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع مالی، زمین و زیرساختها، روند ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی به اقشار هدف با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.