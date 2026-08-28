تیم شاهین خزر عنوان قهرمانی مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۱ سال بابلسر را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دیدار نهایی مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۱ سال بابلسر که با شرکت ۸ تیم برگزار شد، شاهین خزر با هدایت مهدی فتح الله پور و با نتیجه ۳ بر صفر از سد اتحاد گذشت و جام قهرمانی را تصاحب کرد.

در دیدار رده بندی نیز تیم پازوار جوان با حساب ۲ بر ۱ مقاوم را از پیش رو برداشت و بر سکوی سوم ایستاد.

مرحله مقدماتی مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۱ سال بابلسر در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار شد.

این مسابقات به مدت ۳ روز در زمین فوتبال شماره ۲ ورزشگاه سردار شهید کاظم علیزاده برپا شد و تیم شاهین خزر با کسب مقام قهرمانی، جواز حضور در مسابقات استانی را به دست آورد.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ فوتبال
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