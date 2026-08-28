باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ گفت‌وگویی میان ایران و آمریکا در جریان نیست. لویت در مصاحبه‌ای مدعی شده است که واشنگتن پس از انجام عملیات موسوم به «خشم حماسی» با هدف نابودی توان نظامی ایران، اکنون به راهبرد «طرد اقتصادی» برای وارد کردن ضربه به اقتصاد این کشور روی آورده است.

لویت در ادامه گفته است: «در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست و این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که رئیس‌جمهور احساس کند طرف ایرانی به شکلی جدی و معنادار پای میز مذاکره حاضر می‌شود. ما هنوز چنین نشانه‌ای را مشاهده نکرده‌ایم.»

سخنگوی کاخ سفید که روز‌های پایانی مسئولیت خود را سپری می‌کند، همچنین مدعی شده است که ترامپ همه گزینه‌ها را در قبال ایران روی میز دارد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در ۲۷ اوت از تهران بازدید کرد و با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیدار کرد.

به گزارش وزارت خارجه قطر، گفت‌و‌گو‌های او با عراقچی شامل یک چارچوب موقت پیشنهادی شامل یک کریدور کشتیرانی مشترک موقت از طریق هرمز و یک پروژه مشترک برای پاکسازی مین از این آبراه بود.

منبع: فاکس نیوز