هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران با اشاره به افزایش قابل توجه تقاضای سوخت در روزهای اخیر، گفت: با وجود برخی محدودیتها در فرآیند بارگیری فرآورده، تأمین بنزین در استان تهران پایدار است و روزانه حدود ۲۶ میلیون لیتر فرآورده در استان تهران توزیع میشود که نسبت به روزهای گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران، درباره وضعیت تأمین بنزین در پایتخت اظهار کرد: در روزهای اخیر به دلیل انتشار برخی شایعات در رسانهها و همچنین در پیش بودن تعطیلی ۱۷ ربیعالاول، تقاضا برای سوخت در تهران افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: در ارتباط با بارگیری فرآوردهها با محدودیتهایی مواجه بودیم، اما اکنون با تمام توان در حال رفع این محدودیتها هستیم و روند تأمین و توزیع سوخت به شکل پایدار ادامه دارد.
یاسمی با بیان اینکه روزانه حدود ۲۶ میلیون لیتر فرآورده در استان تهران توزیع میشود، گفت: این میزان نسبت به روز گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است و مردم شریف استان تهران میتوانند با اطمینان خاطر به جایگاههای عرضه سوخت مراجعه کنند؛ چرا که تأمین سوخت بهموقع و به صورت ۲۴ ساعته ادامه خواهد داشت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران ادامه داد: برای مدیریت شرایط موجود، هم ناوگان حملونقل را افزایش دادهایم و هم تعداد سکوهای بارگیری را بیشتر کردهایم. بنزین به اندازه کافی و حتی بیشتر از نیاز روزانه مردم در انبارها موجود است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.
درخواست از مردم برای پرهیز از سوختگیری غیرضروری
وی با اشاره به شکلگیری صفهای طولانی در برخی جایگاهها، از شهروندان خواست تنها در زمان نیاز واقعی برای سوختگیری مراجعه کنند.
یاسمی گفت: خواهش ما از مردم این است که مانند گذشته و در زمانی که واقعاً به سوخت نیاز دارند، به جایگاهها مراجعه کنند و از مراجعه غیرضروری برای دریافت پنج یا ۱۰ لیتر بنزین خودداری کنند؛ چرا که این موضوع علاوه بر ایجاد صفهای طولانی، موجب میشود افرادی که واقعاً در آن ساعت و دقیقه به بنزین نیاز دارند، با وقفه مواجه شوند.
وی تأکید کرد: به هیچ عنوان مشکلی در ارتباط با تأمین بنزین وجود ندارد و همانطور که در پی شایعات منتشرشده، میزان توزیع سوخت حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، نیاز مردم نیز تأمین شده است. اگر مشکل خاصی در تأمین وجود داشت، قطعاً آن را صادقانه با مردم در میان میگذاشتیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران همچنین درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: در حال حاضر بحثی درباره افزایش قیمت وجود ندارد و مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
فعالیت ۳۸۰ جایگاه در استان تهران
یاسمی درباره تعطیلی یا فعالیت محدود برخی جایگاهها نیز گفت: هیچ کمبودی در تأمین بنزین استان تهران وجود ندارد، اما به دلیل بُعد مسافت و ترافیکهایی که گاهی در مسیر حمل فرآورده ایجاد میشود، ممکن است تعداد بسیار محدودی از جایگاهها برای مدت کوتاهی با مشکل مواجه شوند.
وی افزود: در شهر تهران ۱۸۶ جایگاه و در مجموع در استان تهران بیش از ۳۸۰ جایگاه عرضه سوخت فعال است و با اطمینان اعلام میکنم که مشکلی در تأمین سوخت شهروندان وجود نخواهد داشت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران در پایان بار دیگر از مردم خواست با سعه صدر و آرامش، تنها در زمان نیاز واقعی برای سوختگیری به جایگاهها مراجعه کنند و گفت: جایگاههای عرضه سوخت به صورت کامل و ۲۴ ساعته به شهروندان خدمترسانی خواهند کرد و روند تأمین و توزیع بنزین بدون وقفه ادامه دارد.