باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حمید بورد، معاون وزیر نفت، با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش تولید نفت اظهار کرد: در حوزه تولید، افزایش تولید داشتهایم و آنچه در اختیار مجموعه وزارت نفت بوده، برای تحقق اهداف تولیدی بهکار گرفته شده است.
وی افزود: اگر میزان تولید فعلی را با زمان تحویل مسئولیت مقایسه کنیم، شاهد اجرای پروژههای متعددی در زمینه افزایش تولید از میادین نفتی هستیم که بخشی از آنها اخیراً آماده تولید شدهاند.
بورد با بیان اینکه اقدامات توسعهای در میادین نفتی نیز با جدیت دنبال شده است، تصریح کرد: پروژههای افزایش تولید و فعالیتهای انجامشده در بخش توسعه میادین، خوشبختانه آمار بسیار خوبی را نشان میدهد و این اقدامات در افزایش تولید کشور بسیار مؤثر بوده است.