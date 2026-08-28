کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که هارالد پنجم، پادشاه این کشور، روز جمعه در ۸۹ سالگی در بیمارستان ملی اسلو درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که هارالد پنجم، پادشاه این کشور، روز جمعه در سن ۸۹ سالگی درگذشت. 

بر اساس اعلام کاخ سلطنتی، پادشاه ساعت ۶:۳۵ صبح به وقت محلی (۰۴:۳۵ به وقت جهانی) «به آرامی» در بیمارستان ملی اسلو چشم از جهان فروبست.

پس از این اعلامیه، پرچم سلطنتی در کاخ به حالت نیمه‌افراشته درآمد. 

هارالد در ۱۷ اوت، پس از انجام معاینه پزشکی، در بیمارستان بستری شده بود.

کاخ سلطنتی بعداً اعلام کرد که او به دلیل کم‌خونی همولیتیک، یک اختلال خونی که باعث تجمع مایعات در بدنش شده بود، تحت درمان با کورتیزون قرار گرفته است.

شبکه دولتی نروژ، ان‌آر‌کی، گزارش داد که وضعیت سلامتی او پس از ابتلا به عفونت باکتریایی در جریان خون، رو به وخامت گذاشته است.

بر اساس قوانین قانون اساسی نروژ، ولیعهد هاکون بلافاصله جانشین پدر خود به عنوان پادشاه جدید نروژ شد.

انتظار می‌رود دولت طی یک نشست فوق‌العاده شورای دولتی در کاخ سلطنتی، با پادشاه جدید دیدار کند. نام سلطنتی او پس از این نشست اعلام خواهد شد.

پادشاه جدید همچنین طبق قانون اساسی نروژ موظف است در مقابل پارلمان سوگند یاد کند. نروژ مراسم تاج‌گذاری برگزار نمی‌کند.

هارالد در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱، پس از مرگ پدرش، پادشاه اولاف پنجم، به سلطنت رسید و بیش از ۳۵ سال رئیس‌کشور نروژ باقی ماند.

او در زمان مرگ، مسن‌ترین پادشاه سلطنتی اروپا بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پادشاه نروژ ، کشور نروژ
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