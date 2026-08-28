باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی وزیر امور خارجه دیروز (پنجشنبه) پنجم شهریورماه میزبان شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران بود.
وی امروز (جمعه) ششم شهریورماه در این باره در پیامی با اشاره به دیدار این دیپلمات عالیرتبه قطری نوشت: با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفتوگوهای سازنده و مبتکرانهای در تهران داشتیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست، در شبکه ایکس نوشت: این امر به درک یک واقعیت ساده از سوی آمریکا بستگی دارد: فشار نتیجه نمیدهد.
وی تصریح کرد: آمریکا باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ما را تصدیق کند و به تعهدات خود پایبند باشد.
وزیر امور خارجه دیروز در دیدار همتای قطری با اشاره به ناامنی تحمیل شده بر تنگه هرمز به واسطه تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران که متاسفانه با همراهی و همدستی برخی کشورهای منطقه صورت گرفت، تصریح کرد: نمیتوان بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و نیز جنایات و خسارات وارده به ایران، صحبت از بازگشت وضعیت به قبل از ۹ اسفند ۱۴۹۴ کرد.
وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران در پیگیری منافع و امنیت ملی خود مصمم و ثابتقدم است و از همه ظرفیتها برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود استفاده خواهد کرد.
عراقچی روز سهشنبه سوم شهریورماه نیز میزبان بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در تهران بود.