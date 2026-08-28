شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به هدررفت آب در یکی از بوستان‌های شهرستان اسلامشهر استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که آبخوری بوستان شهرک مصطفی خمینی در شهرستان اسلامشهر استان تهران خراب شده و آب با حجم وسیعی هدر می‌رود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام آبخوری پارک شهرک مصطفی خمینی شهرستان اسلامشهر تهران را مشاهده می‌کنید. من بار‌ها شخصا طی سالیان گدشته تماس گرفتم جهت تعمیر این شیر اب، اما هر بار با یک فلکه غیر استاندارد یا همینطور که داخل ویدئو می‌بینید با شلنگ غیراستاندارد یک شیر آب نمادین درست می‌کنند که ۴روز بعد فلکه آن کنده می‌شود. دقیقا روبه روی همین پارک یه پارک دیگه به اسم پارک ندایی هست که هیج آبخوری وجود ندارد.
 ارنطرم هیچ آبخوری نبودن تو مارک بهتره تااینکه آبخوری احرا کنن که هیچ مسئولیتی درقبال آن وجود ندارد. الان چند روز است که به این شکل آب هدر می‌رود، تت‌ها این هم نیست. طی یک سال کذشته شاید دروغ نباشد شاید ۵ یا ۶ یا بیشتر حتی تماس گرفتم که این شیررا تعمیر کنند که هدررفت آب نداشته باشیم ولی مشاهده می‌کنید که وضعیت چطوره لطفا پیگیری کنید. خواهش می‌کنم این مورد را میگیری بفرمایید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: هدررفت آب ، مشکلات مردم ، سوژه خبری
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