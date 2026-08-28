باشگاه خبرنگاران جوان- بهرام درویشی» روز جمعه با تبریک هفته دولت و تقارن آن با هفته وحدت، توسعه و مدیریت پایدار منابع آب را از مأموریتهای بنیادین این شرکت دانست و گفت: استان کرمانشاه دارای ۱۲ سد مخزنی با مجموع ظرفیت یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون مترمکعب است که نقشی کلیدی در تنظیم منابع آب، رفع تنشهای آبی و تأمین پایدار نیازهای بخش شرب، صنعت و کشاورزی ایفا میکنند.
وی آغاز آبگیری سد «کبوترلانه» کنگاور را از شاخصترین برنامههای این شرکت در هفته دولت اعلام کرد و افزود: این سد مخزنی با ظرفیت ۲۵ میلیون مترمکعب و با هدف تأمین بلندمدت آب شرب شهرستان کنگاور، تأمین نیاز بخش صنعت و پوشش بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پاییندست وارد مدار آبگیری شده است.
درویشی به ظرفیتهای ویژه گردشگری، طبیعتگردی و ویژگیهای توپوگرافی منطقه اشاره کرد و گفت: مطالعات جامعی برای بهرهگیری از توان سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری پیرامون سد کبوترلانه با رعایت کامل الزامات زیستمحیطی در دست انجام است تا بستری مناسب برای رونق اقتصادی منطقه ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه همچنین از فراهمشدن مقدمات آبگیری سد «قشلاق» شهرستان صحنه خبر داد و تصریح کرد: اگرچه این پروژه در جدول برنامههای رسمی افتتاح هفته دولت قرار ندارد، اما مهیا شدن زیرساختهای آبگیری آن پس از سالها پیگیری و تلاش، دستاوردی مهم برای حوزه منابع آب استان به شمار میرود.
وی با اشاره به اثربخشی اعتبارات سفر هیات دولت به کرمانشاه خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹۲ درصد منابع مالی تخصیصیافته به بخش آب در چارچوب مصوبات سفر دولت محقق شده که این حجم از اعتبارات زمینهساز تسریع در تکمیل پروژههایی نظیر آبرسانی به شهر پاوه، توسعه پرده آببند سد زاگرس، مراحل نهایی آبگیری و آببندی سد شرفشاه، احداث راههای مواصلاتی و جایگزین و سد شرفشاه شده است.
درویشی در ادامه از نهایی شدن مطالعات طرح جامع «سد بیستون» خبر داد و تأکید کرد: این پروژه کلیدی با هدف جبران کسری آب شرب کلانشهر کرمانشاه تا افق سال ۱۴۳۰، تأمین آب صنایع پاییندست و ایجاد قطب جدید گردشگری در جوار مرکز استان تدوین شده است و تلاش میکنیم با استمرار تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۵، عملیات اجرایی آن کلید بخورد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم روند تخصیص منابع در سال ۱۴۰۵، سایر طرحهای نیمهتمام بخش آب استان نیز بهسرعت به بهرهبرداری کامل برسند و نقش موثر خود را در ارتقای رفاه عمومی و تحقق توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.