باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) با گل‌های تازه آراسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص)، حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) با گل‌آرایی ویژه، آماده برگزاری جشن‌های این مناسبت شد.

 

مطالب مرتبط
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
young journalists club

لزوم وحدت شیعه و سنی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
young journalists club

وحدت شیعه و سنی در جشن میلاد پیام اعظم (ص) + فیلم

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
young journalists club

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۴۱۵

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۴۰۷

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۸۳

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۵۹

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم
۶۹

گل‌آرایی حرم امیرالمؤمنین(ع) در آستانه میلاد پیامبر(ص) + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha