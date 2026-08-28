\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645(\u0635)\u060c \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0627\u0644\u0645\u0624\u0645\u0646\u06cc\u0646(\u0639) \u0628\u0627 \u06af\u0644\u200c\u0622\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647\u060c \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0634\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0634\u062f.\n\u00a0\n