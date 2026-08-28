وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به سفرهای اخیر رئیس سیا و اسقف اعظم و دبیر روابط واتیکان، به مسکو، این سفرها را نشانه تمایل طرف‌های غربی برای برگزاری گفت‌وگو توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که سفر‌های اخیر جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا)، و پل ریچارد گالاگر، اسقف اعظم و دبیر روابط با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی واتیکان، به مسکو نشان‌دهنده تمایل به برگزاری گفت‌و‌گو است.

لاوروف در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی RBC روسیه همچنین گفت که مسکو در مورد کمک‌های بیشتر آمریکا به اوکراین به واشنگتن اولتیماتوم نداده است، اما این موضوع را با مقامات آمریکایی مطرح کرده است.

او همچنین استدلال کرد که کسانی که نگران درگیری اوکراین هستند، می‌دانند که غرب آن را آغاز کرده است. لاوروف گفت: «تقریباً همه کسانی که از آنچه در زندگی روزمره خود می‌گذرد، ابراز تأسف می‌کنند، درک می‌کنند که غرب آن را آغاز کرده است. اما آنها به طور فزاینده‌ای می‌پرسند که ما چه زمانی این کار را تمام می‌کنیم، چرا نمی‌توانیم زودتر این کار را انجام دهیم.»

منبع: ریانووستی

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، رئیس سیا
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