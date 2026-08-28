مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد خودروی پراید با تیر چراغ برق۶ مصدوم بر جا گذاشت و مجروحان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد علیشاهی مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برخورد خودروی پراید با تیر چراغ برق در جاده کلات مشهد، ۶ مصدوم بر جا گذاشت و مجروحان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه که بامداد امروز در جاده کلات ابتدای روستای «گرجی» رخ داد، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ اعزام و مصدومان به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

وی بیان کرد: در حادثه دیگر که بر اثر تصادف یک دستگاه خودروی سواری با موتورسیکلت صبح امروز در محور چناران به مشهد، یک کیلومتری پلیس راه امام هادی (ع) رخ داد، پنج نفر مصدوم شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: ۲ نفر از مصدومان توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

علیشاهی گفت: سه مصدوم دیگر توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۷ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.