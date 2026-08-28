معاون رئیس جمهور با اشاره به عدم تجهیز کارگاه طرح گردشگری آشوراده گفت:بدون تجهیزکارگاه، آغاز طرح را قبول ندارم.

باشگاه خبرنگاران جوان-عبدالکریم حسینزاده امروز در آیین آغاز اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده با اشاره به مطالبه چندین ساله مردم گلستان برای عملیاتی شدن این پروژه اظهار کرد: مردم استان، مسئولان محلی و ائمه جمعه اهل سنت و تشیع سالها منتظر اجرای این طرح بودهاند و اکنون باید تلاش کنیم این انتظار طولانی به یک اقدام واقعی و ملموس تبدیل شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با اشاره به تجربه خود در اجرای پروژههای عمرانی افزود: در گذشته شاهد پروژههایی بودهایم که چندین بار مراسم آغاز آن برگزار شد، اما در عمل اتفاقی در میدان رخ نداده است؛ به همین دلیل معتقدم کلنگزنی زمانی معنا دارد که همزمان با آن، کارگاه فعال، پیمانکار مستقر و عملیات اجرایی آغاز شده باشد.
وی بیان کرد: برای من کلنگزنی بدون تجهیز کارگاه، استقرار نیرو و ورود مصالح به محل پروژه، آغاز یک طرح محسوب نمیشود و انتظار دارم این پروژه از همان روزهای نخست وارد مرحله عملیاتی شود.
حسینزاده با تأکید بر ضرورت سرعت گرفتن اجرای طرح گردشگری آشوراده گفت: از ابتدای هفته آینده باید تجهیز کارگاه انجام شود و استاندار گلستان نیز گزارش آغاز عملیات اجرایی را ارائه کند.
وی خطاب به سرمایهگذار پروژه اظهار کرد: مجموعه مدیریتی استان، استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس در کنار شما هستند و هرجا برای رفع موانع و پیشبرد کار نیاز به حمایت باشد، همکاری خواهند کرد.
معاون رئیسجمهور با دفاع از نقش سرمایهگذاران بخش خصوصی در توسعه کشور گفت: نباید نگاه منفی به سرمایهگذار داشت. کسی که سرمایه خود را وارد چرخه تولید و اقتصاد میکند، در واقع به حرکت اقتصادی کشور کمک میکند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق دارد.
حسینزاده با اشاره به برنامه اجرای طرح گردشگری آشوراده در دو مرحله اظهار کرد: این پروژه با سرمایهگذاری ۶۰ هزار میلیارد ریال تعریف شده و فاز نخست آن باید طبق برنامه از هفته آینده وارد مرحله اجرایی شود.
وی افزود: امیدواریم سال آینده در همین ایام در استان گلستان حضور داشته باشیم و شاهد افتتاح فاز نخست این طرح باشیم.
معاون رئیسجمهور با اشاره به توانمندی سرمایهگذاران استان کرمان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی کرمان تجربه موفقی در حوزه سرمایهگذاری و کسبوکار دارند و امیدواریم این پروژه نیز نمونهای موفق از مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه ایران باشد.
حسینزاده با تأکید بر ضرورت عمل به وعدهها گفت: مردم منطقه سالها چشمانتظار توسعه و آبادانی هستند و همه تلاش ما باید این باشد که نتیجه اقدامات، در زندگی مردم و رونق اقتصادی منطقه دیده شود.
در پایان این مراسم، به دلیل آماده نبودن شرایط تجهیز کارگاه، کلنگ آغاز عملیات اجرایی طرح توسط یکی از خبرنگاران حاضر در مراسم به زمین زده شد.