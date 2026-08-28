استاندار آذربایجان غربی در بازدید از طرح سه راهی باروق تاکید کرد: این طرح تا تکمیل ۱۰۰ درصدی افتتاح نمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از قطعه ۲ پروژه چهاربانده محور میاندوآب - شاهین‌دژ و طرح ساماندهی سه‌راهی باروق بازدید و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از روند اجرای این پروژه، تأکید کرد تا زمانی که حتی یک درصد از عملیات باقی مانده باشد، پروژه افتتاح نخواهد شد و باید عملیات تکمیلی با دقت به پایان برسد.

رضا رحمانی در همین راستا دستور داد نیوجرسی‌ها و خط‌کشی مسیر حداکثر تا هفته آینده تکمیل شود تا پروژه در شرایط ایمن و با آمادگی کامل افتتاح و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، در مسیری به طول سه کیلومتر به‌صورت چهارخطه اجرا شده و سه کیلومتر نیوجرسی نیز در طول مسیر آن نصب شده است.

برچسب ها: پیشرفت فیزیکی ، طرح راهسازی
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