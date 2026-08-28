رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: پنج هکتار از علفزار‌های زمین‌های بایر در منطقه لاکان رشت در آتش سوخت.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با توجه به اعلام آتش سوزی در زمین‌های بایر لاکان رشت که بامداد جمعه اتفاق افتاد، عملیات مهار آتش سوزی این منطقه بلافاصله انجام شد.

وی افزود: با اعزام پنج خودروی آتش نشانی، پس از گذشت بیش از پنج ساعت آتش سوزی در علفزار‌های منطقه لاکان رشت به‌طور کامل مهار و لکه‌گیری شد.

مومنی با بیان اینکه مهار آتش از سه مسیر در گذر‌های صعب‌العبو انجام شد، بیان کرد: آتش نشانان بیش از ۵۷ لوله نواری ۲۰ متری برای اطفای این حریق بکار گرفتند ضمن اینکه برآورد وسعت زمین‌های آسیب‌دیده در این آتش سوزی، بیش از پنج هکتار اعلام شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اضافه کرد: علت این آتش سوزی گسترده در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، حریق علفزار
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علفزار‌های زمین‌های لاکان رشت در آتش سوخت
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