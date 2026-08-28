نظرسنجی بنیاد افکار عمومی (FOM) که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از اعتماد ۷۰ درصد از شهروندان روس برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نظرسنجی بنیاد افکار عمومی (FOM) که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از اعتماد ۷۰ درصد از روس‌ها برخوردار است.

بر اساس این نظرسنجی  ۷۰ درصد از روس‌ها معتقدند که او اقدامات خوبی به عنوان رئیس‌جمهور انجام می‌دهد، در حالی که ۱۴ درصد مخالف این نظر هستند. اگر انتخابات دومای دولتی (پارلمان روسیه) هفته آینده برگزار شود، ۳۲ درصد از روس‌ها به حزب روسیه متحد پوتین رأی می‌دهند، ۱۰ درصد به حزب کمونیست روسیه و ۷ درصد به حزب لیبرال دموکرات روسیه رأی خواهند داد.

چهل و پنج درصد از روس‌ها فکر می‌کنند که دولت کار خوبی انجام می‌دهد، در حالی که ۳۴ درصد مخالف این نظر هستند. ۱۷ درصد از روس‌ها هم گفتند که به پوتین اعتماد ندارند. این نظرسنجی بین ۲۱ تا ۲۳ اوت در میان ۱٬۵۰۰ پاسخ‌دهنده از ۹۷ منطقه انجام شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: نظرسنجی ، ولادیمیر پوتین
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