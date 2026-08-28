طی تعاملات انجام گرفته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی۲۳ قطعه زمین به نرخ دولتی و با تخفیف ۶۲۰ میلیون تومانی به مددجویان بهزیستی سلماس واگذار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در پی دیدار رئیس بهزیستی سلماس و تعاملات اثر بخش با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در راستای نهضت تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، ۲۳ قطعه زمین مسکونی در پنج روستای شهرستان سلماس با نرخ دولتی و تخفیف ویژه به توان‌یابان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی واگذار شده است.

مریم سلماسی رئیس بهزیستی شهرستان با اعلام این خبر و با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه پایدار برای جامعه هدف، اظهار داشت: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازها و ارکان توانمندسازی مددجویان و توان‌یابان عزیز است. در همین راستا و با تعامل و هم‌افزایی سازنده میان اداره بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، موفق شدیم ۲۳ قطعه زمین روستایی را جهت احداث مسکن به این عزیزان اختصاص دهیم.

وی در تشریح جزئیات این واگذاری افزود: این اراضی در ۵ روستای شهرستان با متراژهای متغیر بین ۲۴۱ تا ۳۷۲ مترمربع و با اعمال تخفیف کلی به مبلغ ۶۲۰ میلیون تومان (۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال) به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

رئیس بهزیستی سلماس همچنین از تداوم این روند حمایتی خبر داد و تصریح کرد: «علاوه بر ۲۳ قطعه واگذارشده، پرونده ۵ قطعه زمین دیگر نیز در حال انجام است و با طی مراحل قانونی و اداری، به‌زودی جهت آغاز عملیات ساخت‌وساز تحویل متقاضیان تحت پوشش قرار خواهد گرفت.»

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سلماس، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض ساخت مسکن، شاهد تسریع در احداث و بهره‌برداری از این واحدهای مسکونی باشیم.

برچسب ها: واگذاری زمین ، مددجویان بهزیستی
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