همزمان با هفته دولت، ۱۰ پروژه آبرسانی در شهرستان کارون با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و تأمین آب پایدار برای شهروندان شهرستان کارون اجرا و همزمان با هفته دولت وارد مدار بهره‌برداری شدند.

حزباوی مدیر آبفا شهرستان کارون در آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها، با تشریح اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای پایداری شبکه و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی به شهروندان خواهد داشت.

 وی افزود: تأمین اعتبار و اجرای این پروژه‌ها حاصل تعامل و همکاری مجموعه‌های اجرایی و نمایندگان مردم است.

سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، نیز آب را یکی از ارکان اساسی توسعه منطقه دانست و گفت: تأمین آب پایدار و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی از مطالبات جدی مردم است و اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای موجود و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان محسوب می‌شود.

مجتبی یوسفی، دیگر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها اظهار کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های آب از اولویت‌های جدی بوده و پیگیری‌ها برای رفع مشکلات شبکه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم ادامه خواهد داشت.

محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی در شهرستان کارون گفت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها باید نقطه آغاز اجرای طرح‌های تکمیلی باشد و سایر پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان نیز با جدیت دنبال شوند.

 

برچسب ها: پروژه آبرسانی ، آبرسانی پایدار
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بهره‌برداری از ۱۰ پروژه آبرسانی در شهرستان کارون با اعتبار ۴۶۰ میلیارد ریال
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