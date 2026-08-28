باشگاه خبرنگاران جوان- این پروژهها با هدف تقویت زیرساختهای آبرسانی، افزایش پایداری شبکه، بهبود کیفیت خدمات و تأمین آب پایدار برای شهروندان شهرستان کارون اجرا و همزمان با هفته دولت وارد مدار بهرهبرداری شدند.
حزباوی مدیر آبفا شهرستان کارون در آیین بهرهبرداری از این پروژهها، با تشریح اقدامات انجامشده، اظهار کرد: اجرای این طرحها نقش مؤثری در ارتقای پایداری شبکه و بهبود وضعیت خدماترسانی به شهروندان خواهد داشت.
وی افزود: تأمین اعتبار و اجرای این پروژهها حاصل تعامل و همکاری مجموعههای اجرایی و نمایندگان مردم است.
سیدمحسن موسویزاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، نیز آب را یکی از ارکان اساسی توسعه منطقه دانست و گفت: تأمین آب پایدار و توسعه زیرساختهای آبرسانی از مطالبات جدی مردم است و اجرای این پروژهها گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای موجود و ارتقای خدماترسانی به شهروندان محسوب میشود.
مجتبی یوسفی، دیگر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین منابع مالی پروژهها اظهار کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای آب از اولویتهای جدی بوده و پیگیریها برای رفع مشکلات شبکه و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم ادامه خواهد داشت.
محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرحهای آبرسانی در شهرستان کارون گفت: بهرهبرداری از این پروژهها باید نقطه آغاز اجرای طرحهای تکمیلی باشد و سایر پروژههای اولویتدار شهرستان نیز با جدیت دنبال شوند.