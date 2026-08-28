فرمانده انتظامي استان از کشف بيش از ۳۳ کيلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین طي عمليات سربازان گمنام پليس مبارزه با مواد مخدر استان، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار " جمال سلمانی " فرمانده‌ انتظامی آذربایجان غربی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: مأموران گمنام پليس مبارزه با مواد مخدر   در پي يک اقدام اطلاعاتي، از تردد قاچاقچي و گذر محموله مواد مخدر از محور هاي مواصلاتي   استان مطلع شدند.

وي افزود: با اقدامات فني، در نهايت سوداگر مرگ شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه خودروی وی متوقف شد که در   بازرسي از آن، مقدار بیش از ۳۳ کيلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي ادامه داد: در اين راستا ۱ دستگاه خودرو توقيف و ۱ نفر متهم دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

سردار سلمانی در پايان با تقدير از همکاري هاي خوب و به موقع مردم با پليس، گفت: از شهروندان تقاضا داريم  هر گونه اخبار و اطلاعات خود پيرامون موضوعات امنيتي را از طريق تماس 110 به پليس اطلاع دهند و همچنين شماره تلفن 197 پليس آماده دريافت هرگونه نظرات، پيشنهادات و تقدير شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس مي باشد.

منبع: پلیس

 

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، نیروی انتظامی
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