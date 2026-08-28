باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) اعلام کرد که کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن رزمایش سالانه سه‌جانبه «لبه آزادی» را از ۷ تا ۱۱ سپتامبر برگزار خواهند کرد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد: «این رزمایش ماهیت دفاعی دارد و سالانه توسط سه کشور برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود.» فرماندهی اقیانوس آرام ایالات متحده (PACOM) نیز افزود: «گسترش این رزمایش و همکاری مستمر هر سه کشور، قدرت جمعی ما را نشان می‌دهد.»

این برنامه‌ریزی پس از کاهش اخیر رزمایش‌های دوجانبه جداگانه به دنبال دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انجام می‌شود.

منبع: یونهاپ