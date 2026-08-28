باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاکاوند مدیرعامل در افتتاح و بهرهبرداری کامل طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اسماعیلآباد دلفان همزمان با هفته دولت اظهار داشت: این طرح از جمله طرحهای زیربنایی بخش آب و کشاورزی استان لرستان است که با هدف بهینهسازی مصرف منابع آب، توسعه کشاورزی آبی و تحول در معیشت کشاورزان منطقه اکنون با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی آماده بهرهبرداری است.
کاکاوند با اشاره به موقعیت اجرای طرح افزود: این پروژه در محدوده شهرستان دلفان اجرا شده و مهمترین دستاورد آن تبدیل ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم اسماعیلآباد دلفان به اراضی آبی با بهرهگیری از ایستگاه پمپاژ و شبکه تحت فشار آبیاری بارانی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در تشریح عملیات اجرایی این طرح ابراز داشت: در قالب این پروژه، بند انحرافی به طول ۳۰ متر و عمق ۱.۵ متر، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۸۴۰ لیتر بر ثانیه و هد ۱۴۰ متر، ۵ کیلومتر خط انتقال برق و ۱۴ کیلومتر خطوط انتقال درجه ۱ و ۲ برای هدایت و توزیع آب اجرا و تکمیل شده است.
ایشان با اشاره به وضعیت اعتباری طرح گفت: ارزش ریالی بهروز آن نیز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان آثار این طرح را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: افزایش عملکرد تولید در واحد سطح، بهبود امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ارتقای سطح معیشت و کیفیت زندگی خانوارها و مدیریت بهینه منابع آب سطحی از مهمترین دستاوردهای این طرح به شمار میرود.
علیرضا کاکاوند در پایان تصریح کرد: طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی اسماعیلآباد دلفان نمونهای موفق از توسعه زیرساختهای آب و کشاورزی در مناطق کمتر برخوردار کشور است و با تکیه بر منابع آب سطحی و فناوری نوین آبیاری بارانی، نقش مؤثری در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت ساکنان منطقه ایفا کرده و زمینهساز توسعه کشاورزی پایدار در دلفان و استان لرستان است.
منبع:روابط عمومی آب منطقه ای لرستان