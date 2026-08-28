شهباز شریف گفت که پیمان دفاعی مشترک مکه که توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، پیام وحدت و صلح را در سراسر منطقه مخابره کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز جمعه گفت که پیمان دفاعی مشترک مکه که توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان اوایل این ماه امضا شد، «پیام وحدت و صلح را در سراسر منطقه مخابره کرده است.»

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری پاکستان، شریف این اظهارات را در جریان دیدار با عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلی، وزیر محیط‌زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی، بیان کرد.

ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ۷ اوت طی یک نشست سه‌جانبه در مکه، توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند و متعهد شدند که امنیت جمعی را تقویت، همکاری‌های دفاعی را تعمیق و صلح و ثبات را در منطقه و فراتر از آن ارتقا دهند.

این توافقنامه توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی، و شریف در جریان این نشست در کاخ صفا امضا شد.

شریف گفت که پیمان دفاعی مشترک «این سه کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرده و پیام وحدت و صلح را در سراسر منطقه مخابره کرده است.»

هر درخواست رسمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

بنگلادش اعلام کرده است که در صورت دعوت توسط سه عضو مؤسس، پیوستن به این پیمان را «مثبت» بررسی خواهد کرد.

خلیل‌الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش، روز پنجشنبه در پارلمان گفت: «پیوستن به این پیمان یا نه هنوز مطرح نشده است، زیرا این موضوع به نیت طرف‌های درگیر در پیمان بستگی دارد. اگر آنها از بنگلادش برای پیوستن دعوت کنند، قطعاً آن را به طور مثبت بررسی خواهیم کرد.»

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در پاسخ به اظهارات داکا، روز پنجشنبه تکرار کرد که این توافق «یک چارچوب دفاعی با هدف حفظ صلح و ارتقای ثبات منطقه‌ای است.»

اندرابی به خبرنگاران در اسلام‌آباد گفت: «به عنوان یک معماری امنیتی در حال تحول، این (توافق) برای کشور‌هایی که تعهدات خود را به تعهدات جمعی و منافع امنیتی مشترک تقسیم می‌کنند، باز باقی می‌ماند.»

او افزود: «هر درخواست رسمی در مشورت با شرکای خود در ریاض و آنکارا بررسی خواهد شد. با این حال، عملیاتی‌سازی (توافق) هنوز در مراحل اولیه است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهباز شریف ، پاکستان و عربستان
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