به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی پردیس سینمایی مرند افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پردیس سینمایی شهر مرند با حضور استاندار آذربایجان شرقی در چارچوب طرح سازمان امور سینمایی و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع در پارک لاله احداث شده است.

بهرام سرمست در آیین افتتاح این پردیس سینمایی گفت:با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحریم اجازه ندادیم اختلالی در زندگی مردم ایجاد شود و در حوزه تولید و کسب و کار نیز با وجود همه مشکلات، توفیقاتی حاصل شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: در کنار طرح‌های عمرانی و زیرساختی، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی مجموعه‌های فرهنگی در جامعه گفت: مجموعه‌های فرهنگی باید بتوانند جوانان، هنرمندان و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و هنر را گرد هم آورده و زمینه تقویت ظرفیت‌های فرهنگی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: هدف این است که عناصر فرهنگی موفق شوند و فضای فرهنگی شهر‌ها به سمت خلاقیت و پویایی حرکت کند؛ چرا که توسعه فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نشاط و سرمایه اجتماعی داشته باشد.

گفتنی است پردیس سینمایی مرند دارای چهار سالن سینما با ظرفیت مجموع ۲۶۰ صندلی است و با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های سینمایی و هنری در شهر مرند به بهره برداری رسید.

منبع :خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت
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