عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: ۹ شهریور اولین جلسه شورای تخصصی و ۱۶ شهریور اولین جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین تکلیف قیمت گندم سال زراعی جدید برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۵۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: ۴۶ درصد مطالبات کماکان پرداخت نشده و به رغم پیگیری های مکرر، ۲۰۰ همت از بهای گندم پرداخت نشده است. تسریع در پرداخت زمانی است که ۴۸ ساعت پس از تحویل بهای گندم پرداخت شود و جای تعجب است که برخی مسئولان چنین اظهاراتی را به جای پرسش گری مطرح می کنند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی پرداخت مطالبات، خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن نخواهد رسید و بی تردید دولت برای تامین نیاز کشور ناگریز به واردات است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه واردات گندم بالاتر از قیمت تولید داخل تمام خواهد شد، افزود: بخشی از گندم تولیدی از چرخه خوراک انسان خارج و وارد چرخه خوراک دام و طیور شده، در دست دلالان و واسطه ها یا از مرزهای کشور قاچاق شده است، اما اگر نحوه پرداخت مطالبات حداکثر پس از ۷۲ ساعت صورت بگیرد، این احتمال وجود دارد که گندم های مانده در انبار کشاورزان به سیلوها تحویل داده شود.

به گفته وی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم، اثر خود را بر کشت سال زراعی آینده خواهد گذاشت به طوریکه حتی اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد، بدلیل کمبود نقدینگی کشاورزان، کشت بدون امکانات خواهد بود که این امر در تولید اثر گذار خواهد بود و به رغم پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد اقلیمی، تاخیر در پرداخت مطالبات بر کشت محصول سال آینده اثر بدلیل کمبود نقدینگی در تامین نهاده، سم، کود و مکانیزاسیون اثر گذار است.

هاشمی ادامه داد:در استان های شمال غرب از ۲۰ شهریور کشت آغاز می شود، بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد ناشی از مشکلات تامین نهاده های کشاورزی، بر تولید اثر گذار است.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه ۹ شهریور اولین جلسه شورای تخصصی برای تعیین تکلیف قیمت گندم سال زراعی جدید برگزار می شود، گفت: اولین جلسه شورای قیمت گذاری ۱۶ شهریور براساس جدول زمانبندی خواهد بود، هر جایی که دولت امور را به بخش خصوصی واگذار کرده در رضایمتندی کشاورزان اثر گذار بوده است.

برچسب ها: تولید گندم ، واردات گندم ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
۵۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/آغاز کشت گندم از ۲۰ شهریور در استان‌های سردسیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران/ محدودیت تردد در چالوس و تهران-شمال
جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها بود/ افتتاح حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دو سال گذشته
بارش رگبار و رعدوبرق در بسیاری از مناطق کشور تا پایان هفته
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
بازگشت پوش‌تراک به چرخه خدمت با تکیه بر توان داخلی/ افزایش تاب‌آوری عملیاتی در بخش پروازی
۹۰۰ هزار بازرسی در حوزه استاندارد از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه
مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در جنگ تحمیلی چهل روزه چه بود؟ + فیلم
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها زمینه ساز افزایش اعتماد به نظام مالیاتی
آخرین اخبار
تکذیب خبر لغو پرواز‌های مهرآباد
جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها بود/ افتتاح حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دو سال گذشته
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران/ محدودیت تردد در چالوس و تهران-شمال
بارش رگبار و رعدوبرق در بسیاری از مناطق کشور تا پایان هفته
بازگشت پوش‌تراک به چرخه خدمت با تکیه بر توان داخلی/ افزایش تاب‌آوری عملیاتی در بخش پروازی
طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها زمینه ساز افزایش اعتماد به نظام مالیاتی
۹۰۰ هزار بازرسی در حوزه استاندارد از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه
مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در جنگ تحمیلی چهل روزه چه بود؟ + فیلم
صیانت از آبخوان‌های تهران؛ ضرورتی برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت
افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر/ واردات خودرو‌های کارکرده کلید خورد
جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
۴خطه شدن محور محمدیه - آبیک
وام ۲۰۰ میلیون تومانی دیگر پاسخگوی راه‌اندازی کسب‌وکار نیست
ممنوعیتی برای واردات گوشت نداریم+ فیلم
در شرایط سخت جنگی در تولید مرغ خودکفا شدیم/ انحصاری در واردات کالاهای اساسی نداریم+ فیلم