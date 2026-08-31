باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۵۴ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: ۴۶ درصد مطالبات کماکان پرداخت نشده و به رغم پیگیری های مکرر، ۲۰۰ همت از بهای گندم پرداخت نشده است. تسریع در پرداخت زمانی است که ۴۸ ساعت پس از تحویل بهای گندم پرداخت شود و جای تعجب است که برخی مسئولان چنین اظهاراتی را به جای پرسش گری مطرح می کنند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی پرداخت مطالبات، خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن نخواهد رسید و بی تردید دولت برای تامین نیاز کشور ناگریز به واردات است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه واردات گندم بالاتر از قیمت تولید داخل تمام خواهد شد، افزود: بخشی از گندم تولیدی از چرخه خوراک انسان خارج و وارد چرخه خوراک دام و طیور شده، در دست دلالان و واسطه ها یا از مرزهای کشور قاچاق شده است، اما اگر نحوه پرداخت مطالبات حداکثر پس از ۷۲ ساعت صورت بگیرد، این احتمال وجود دارد که گندم های مانده در انبار کشاورزان به سیلوها تحویل داده شود.

به گفته وی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم، اثر خود را بر کشت سال زراعی آینده خواهد گذاشت به طوریکه حتی اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد، بدلیل کمبود نقدینگی کشاورزان، کشت بدون امکانات خواهد بود که این امر در تولید اثر گذار خواهد بود و به رغم پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد اقلیمی، تاخیر در پرداخت مطالبات بر کشت محصول سال آینده اثر بدلیل کمبود نقدینگی در تامین نهاده، سم، کود و مکانیزاسیون اثر گذار است.

هاشمی ادامه داد:در استان های شمال غرب از ۲۰ شهریور کشت آغاز می شود، بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات اگر سطح زیر کشت کاهش نیابد ناشی از مشکلات تامین نهاده های کشاورزی، بر تولید اثر گذار است.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه ۹ شهریور اولین جلسه شورای تخصصی برای تعیین تکلیف قیمت گندم سال زراعی جدید برگزار می شود، گفت: اولین جلسه شورای قیمت گذاری ۱۶ شهریور براساس جدول زمانبندی خواهد بود، هر جایی که دولت امور را به بخش خصوصی واگذار کرده در رضایمتندی کشاورزان اثر گذار بوده است.