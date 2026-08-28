باشگاه خبرنگاران جوان - امامزاده داوود (ع) در شمال غرب تهران قرار دارد و یکی از مکانهای محبوب زیارتی و سیاحتی پایتخت محسوب میشود. این امامزاده به دلیل موقعیت خوب از منظر دسترسی و آبوهوا، از جاهای دیدنی تهران برای گردشگری است. طبق روایات تاریخی امامزاده داوود (ع) با ۱۱ پشت به امام حسن (ع) میرسد و طبق سایر روایات تاریخی بههمراه امام هشتم شیعیان و سایر بستگانشان به ایران آمده و کشته شده است. این امامزاده جزو آثار ملی ایران به حساب میآید.
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منبع: سید شهاب مرتضوی - تهران
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