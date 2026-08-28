باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا تاجگردون در نشست با نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان فارس که هم‌زمان با هفته دولت و به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی برگزار شد، توسعه پایش آنلاین تالاب‌ها را یکی از اقدامات مهم دو سال اخیر این اداره کل عنوان کرد.

او گفت: تاکنون هفت تالاب استان به دوربین‌های پایش مجهز شده‌اند و ایجاد مرکز پایش تالاب‌ها نیز در حال پیگیری است.

تاجگردون افزود: راه‌اندازی این مرکز، امکان پایش مستمر وضعیت تالاب‌ها، افزایش توان نظارتی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت تجهیزات نوین را فراهم می‌کند و بخشی از محدودیت‌های ناشی از کمبود نیروی انسانی را نیز کاهش خواهد داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین پیگیری حقابه تالاب‌ها را از مطالبات مستمر این اداره کل دانست و گفت: اگرچه میزان آب اختصاص‌یافته در مقایسه با نیاز آبی تالاب‌های استان محدود است، اما استمرار مطالبه حقابه برای حفظ زیست‌بوم تالاب‌ها اهمیت اساسی دارد.

او، ابلاغ سند ملی نقشه راه احیای تالاب بختگان با محوریت دانشگاه شیراز، فعال شدن دبیرخانه این طرح و ادامه اقدامات مربوط به تعیین و تثبیت حریم و بستر تالاب‌ها را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.

تاجگردون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فلامینگو‌های تالاب بختگان، این تجربه را نمونه‌ای از ضرورت استفاده از دانش، تجربه و دیدگاه تشکل‌ها و جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های حفاظتی دانست.

او گفت: پس از شکل‌گیری نگرانی‌ها درباره وضعیت جوجه‌های فلامینگو در تالاب بختگان، سوابق و مستندات دو دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری نشست‌های تخصصی با تشکل‌ها و افراد دارای شناخت از منطقه، موضوع از زوایای مختلف بررسی شد.

تاجگردون افزود: بر اساس بررسی‌ها و تجربه‌های گذشته، رویکرد عدم مداخله مستقیم در زیستگاه و پایش مستمر وضعیت پرندگان در دستور کار قرار گرفت و روند جابه‌جایی و وضعیت جوجه‌ها از اسفندماه تا تیرماه با همکاری نیرو‌های محیط زیست و بهره‌گیری از گزارش‌های جوامع محلی پایش شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، شکل‌گیری این فرآیند را نمونه‌ای از مشارکت واقعی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی دانست و اظهار کرد: نتیجه این تجربه نشان داد که گفت‌و‌گو، تبادل اطلاعات و استفاده از تجربه‌های محلی می‌تواند به تصمیم‌های دقیق‌تر و مبتنی بر مستندات در حوزه حفاظت منجر شود.

تاجگردون گفت: مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظت از طبیعت جایگاه جدی داشته باشد.

او با اشاره به مناسبت هفته دولت و روز کارمند، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از آذرماه ۱۴۰۳ تا مردادماه ۱۴۰۵ ارائه کرد و افزود: در این دوره تلاش شده است در کنار انجام وظایف جاری و تخصصی، از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و صاحب‌نظران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظتی استفاده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با تشریح بخشی از اقدامات زیرساختی اداره کل گفت: ایجاد مرکز گردهمایی و توجیهی اطفای حریق پارک ملی بمو، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، تقویت پاسگاه‌های محیط‌بانی، راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی اداره کل، توسعه شبکه ارتباطی بی‌سیم و افزایش تجهیزات پایش از جمله اقدامات انجام‌شده یا در حال اجراست.

او همچنین از برنامه خرید پهپاد‌های تخصصی برای پایش و حفاظت مناطق تحت مدیریت خبر داد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در پایش، حفاظت و مدیریت مناطق تحت مدیریت، یکی از ضرورت‌های مدیریت نوین محیط زیست است.

تاجگردون با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه اداره کل برای فصل حریق اظهار کرد: اقدامات آمادگی و پیشگیری از اسفندماه آغاز شد و امسال نزدیک به یک‌هزار کیلومتر آتش‌بُر در مناطق مورد نیاز ایجاد شد؛ در حالی که این میزان در سال گذشته حدود ۴۰۰ کیلومتر بود.

او افزود: با وجود شرایط دشوار در برخی مناطق و ارتفاعات، میزان و گستره حریق در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، ساماندهی و گروه‌بندی جوامع محلی برای واکنش سریع به حریق، تجهیز شهرستان‌ها به تجهیزات انفرادی اطفای حریق و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

وی گفت: با پیگیری اداره کل و طرح موضوع در شورای حفظ حقوق عامه، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از برنامه‌های پیشگیری و اطفای حریق منسجم‌تر شد و جوامع محلی نیز در خط مقدم واکنش اولیه به حریق در مناطق پیرامونی قرار گرفتند.

تاجگردون همچنین به اختصاص ردیف بودجه برای حفاظت و احیای ذخایر ژنتیکی و زیستگاه‌های ارژن و پریشان اشاره کرد و آن را از اقدامات مهم در حمایت و تقویت حفاظت از این مناطق ارزشمند محیط‌زیستی استان دانست.

او با اشاره به پیگیری مسائل مرتبط با فعالیت معادن در غرب شیراز و اقدامات کارگروه آلودگی هوا، از ایجاد مرکز پایش و سنجش آلایندگی در منطقه ویژه اقتصادی استان خبر داد و توسعه زیرساخت‌های پایش آلایندگی را از اولویت‌های حوزه محیط زیست انسانی عنوان کرد.

در ادامه این نشست، دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان، با اشاره به ظرفیت گسترده تشکل‌های مردم‌نهاد فارس گفت: شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان فعالیت خود را در قالب کمیته‌های تخصصی از جمله حقوقی و قوانین، آب و تالاب، تنوع زیستی، صنایع و معادن، هوا و منابع طبیعی دنبال می‌کند.

مجید تقی‌خانی افزود: تقویت این ساختار می‌تواند زمینه مشارکت تخصصی‌تر تشکل‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی و پیگیری مسائل محیط‌زیستی استان را فراهم کند.

او بر ضرورت استمرار ارتباط و تعامل میان اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تخصصی و اجتماعی تشکل‌ها می‌تواند به تقویت مطالبه‌گری، افزایش مشارکت عمومی و پیشبرد برنامه‌های حفاظت از محیط زیست کمک کند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس نیز در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری، هماهنگی و همبستگی میان اقشار مختلف مردم و نهاد‌های دولتی تأکید کرد.

زهرا شفیعی سروستانی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده طی دو سال اخیر در حوزه آموزش، مشارکت‌های مردمی و تعامل با تشکل‌های محیط‌زیستی ارائه کرد و بخشی از اقدامات و عملکرد سایر معاونت‌ها و بخش‌های تخصصی اداره کل را نیز تشریح کرد.

در بخش دیگری از نشست، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. موضوعاتی از جمله وضعیت منابع آب و آبشخور‌های حیات‌وحش، مدیریت زیستگاه فلامینگوها، حفاظت از تالاب‌ها، مشارکت جوامع محلی، تقویت همکاری میان تشکل‌ها و اداره کل و ضرورت تداوم حضور تشکل‌های مردم‌نهاد در فرآیند‌های تصمیم‌سازی از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این بخش بود.

یکی از نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد نیز با اشاره به افزایش جمعیت حیات‌وحش در محدوده فعالیت این تشکل، بر ضرورت تأمین منابع آبی و تقویت زیرساخت‌های آب‌رسانی به حیات‌وحش تأکید کرد.

در پایان نشست، مدیرکل و معاونان اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به پرسش‌ها و موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد پاسخ دادند و بر استمرار نشست‌های مشترک، تقویت ارتباط دوسویه و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در برنامه‌های حفاظتی استان تأکید کردند.

منبع: محیط زیست فارس