باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجتحقیقی در نشست خبری گرامیداشت هفته دولت با اشاره به نقش راهبردی بخش کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، طرحهای متعددی با اعتباری بالغ بر ۱.۱ همت و ایجاد اشتغال مستقیم برای یکهزار و ۵۱۸ نفر به همراه ۱۷ پروژه عمرانی در سطح استان فارس به بهرهبرداری میرسد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و منطقهای موجود تصریح کرد: با مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین، تلاش کشاورزان و مشارکت بخش خصوصی، بازار کالاهای اساسی در وضعیتی پایدار و مطلوب قرار دارد؛ بهگونهای که فارس افزون بر تأمین کامل نیاز داخلی، نقش معین و پشتیبان چند استان دیگر کشور را نیز بدون وقفه ایفا میکند.
حذف رانت واردات نهادهها و اجرای تولید قراردادی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر حذف انحصارات و رانتهای گذشته در واردات نهادهها گفت: اجرای سیاستهایی مانند «تولید قراردادی مرغ» از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، تعادلی هوشمندانه میان حمایت از تولیدکننده و صیانت از معیشت مصرفکننده در زنجیره ارزش ایجاد کرده است.
او همچنین بر ضرورت بازنگری در الگوهای جذب سرمایهگذاری، تقویت کشاورزی دانشبنیان و الزام پیوست علمی دانشگاهی برای تمامی طرحهای توسعهای استان تأکید کرد.
توسعه کشتهای گلخانهای و استمرار خرید تضمینی گندم
بهجتحقیقی بهرهوری منابع آبی و گسترش کشتهای متراکم را اولویت اصلی این سازمان خواند و افزود: تاکنون ۶۰۸ هکتار گلخانه در استان فارس احداث شده و احداث ۳۸۱ هکتار دیگر نیز در دست اجراست.
او، خرید تضمینی و حمایتی گندم با نرخ مناسب را اقدامی راهبردی در جهت تقویت پایدار امنیت غذایی کشور دانست و بر شفافیت اطلاعاتی و انعکاس بهموقع دستاوردها به افکار عمومی تأکید کرد.
توسعه کشاورزی دانشبنیان فارس با تداوم پژوهش و ارتقای بهرهوری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر تداوم بیوقفه فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات فارس و میزبانی این استان از همایش ملی بهرهوری در آذرماه سال جاری تأکید کرد و کشاورزی دانشبنیان را رکن اصلی تحقق امنیت غذایی پایدار دانست.
احد بهجت حقیقی با اشاره به پیشینه علمی درخشان و ظرفیتهای کارشناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس عنوان کرد: این مجموعه نقشی کلیدی در جهتدهی تصمیمگیریهای علمی و ارتقای تابآوری بخش کشاورزی در مواجهه با چالشهای اقلیمی ایفا میکند و برای حفظ ثبات این مسیر علمی و جلوگیری از هرگونه وقفه در امور پژوهشی و آموزشی تعیین محل استقرار مناسب برای همکاران این مرکز در دستور کار قرار دارد که برنامهریزی نهایی آن عملیاتی خواهد شد.
او با تبیین برنامههای پیشرو از برگزاری همایش ملی بهرهوری در آذرماه سال جاری خبر داد و افزود: این رویداد تخصصی به مدت دو روز با حضور مسئولان عالیرتبه ملی رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای سراسر کشور و رؤسای دانشکدههای کشاورزی برگزار میشود تا راهکارهای ارتقای بهرهوری با رویکردی کاملاً علمی و اجرایی در چارچوب تکالیف کلان برنامه هفتم پیشرفت کشور و پیوند هدفمند میان آب و خاک و انرژی مورد واکاوی قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با یادآوری جهتگیریهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه جهش تولید هوشمندسازی مزارع و تثبیت امنیت غذایی پایدار از تلاشهای شبانهروزی مدیران محققان مروجان و کارشناسان بخش کشاورزی استان در پیادهسازی الگوهای علمی در عرصه تولید قدردانی کرد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس