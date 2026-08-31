عضو قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: با مساعد بودن شرایط جوی پیش بینی می شود که تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: الگوی کشت قابل قبول در سطح کشور نیازمند شرایط پایدار است، به عنوان مثال وقتی محصول دچار نوسان سرمایه گذاری، زیرساخت ها، فراهم شدن الزامات و قیمت است، بی تردید سطح زیر کشت دستخوش تحت تاثیر شرایط قیمتی کم و زیاد می شود.

به گفته وی، وقتی قیمت گندم کاهش و جو افزایش می یابد، کشاورز ناچار به حذف سطح زیرکشت برخی محصولات و کشت دیگر محصولات است که این امر تحت تاثیر نوسانات بازار و شرایط عرضه و تقاضاست؛ بنابراین زمانی می توان الگوی کشت را اجرا کرد که تعادل مابین محصولات برقرار کرد.

هاشمی ادامه داد: امسال شرایط تولید جو بدلیل وضعیت مناسب بازار، خرید و فروش نقدی و جایگاه مناسب در بازار نهاده های دامی دارد، روند افزایشی است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره میزان تولید کلزا بیان کرد: امسال حدود ۳۰۰ هزار تن تولید کلزا در کشور داشتیم که این میزان تقریبا مشابه سال گذشته است.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به اجرای کشت قراردادی افزود: اتفاق خوبی که امسال در حوزه کلزا رخ داد، توسعه کشت قراردادی بود و این روند با تعامل بخش خصوصی و کشاورزان در حال انجام است و بدون مداخله‌های اضافی، به بهترین شکل پیش می‌رود.

هاشمی ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تداوم شرایط مناسب قیمتی پیش بینی می شود که تولید کلزا در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار تن برسد.

به گفته وی، درحال حاضر تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیاز کشور به دانه‌های روغنی  در داخل تولید می‌شود و برای رسیدن به خودکفایی باید برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری در این بخش انجام شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: توسعه کشت قراردادی، حمایت از کشاورزان و تقویت نقش بخش خصوصی می‌تواند مسیر افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور در حوزه دانه‌های روغنی را هموارتر کند.

 

برچسب ها: تولید کلزا ، دانه های روغنی
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