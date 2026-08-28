باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه الحره اعلام کرده است که واشنگتن از تمدید مأموریت نیروهای یونیفل در لبنان پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ حمایت نمیکند.
به گفته این مقام، آمریکا معتقد است که یونیفل در انجام مأموریت خود شکست خورده و نتوانسته از بروز هفت دور درگیری با اسرائیل یا جلوگیری از تقویت نظامی حزبالله در جنوب لبنان مؤثر باشد.
وی ادعا کرده است که حزبالله زیرساختهای نظامی خود را در مجاورت پایگاههای سازمان ملل مستقر کرده و از نزدیکی به نیروهای صلحبان به عنوان سپر استفاده کرده است. به ادعای این مقام، چارچوب سهجانبه کنونی مسیری مبتنی بر تحقق شرایط مشخص برای امنیت پایدار و روابط مسالمتآمیز میان اسرائیل و لبنان ترسیم کرده و با پایان تدریجی مأموریت یونیفل، انتظار میرود این چارچوب عملیاتی شود.
وی تأکید کرده است که هرگونه حضور بینالمللی جدید باید با اهداف ملموس توافقنامه پیوند خورده باشد و آمریکا علاقهای به جایگزینی مأموریت نامحدود و غیرفعال با نمونه مشابه ندارد. در پایان، این مقام تصریح کرده است که اجرای موفق توافق چارچوب، زمینه را برای روابط پایدار میان اسرائیل و لبنان فراهم کرده و هدف نهایی، بینیازی از ترتیبات نامحدود حفظ صلح است.
منبع: النشره