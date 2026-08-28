دمای هوا در مازندران امروز روند کاهش خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: در بیشتر مناطق استان امروز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با کاهش نسبی دمای هوا و رگبار و رعد وبرق پراکنده خواهیم داشت.

او با بیان اینکه فقط در مناطق کوهستانی مانند رینه، دلیر و بلده آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، افزود: از اواخر وقت امروز، همراه با کاهش ناپایداری ها، از ضخامت ابر‌ها نیز کاسته می‌شود و فردا شنبه، آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر خواهد بود.

فرجی گفت: یکشنبه، شرایط برای رگبار و رعد وبرق پراکنده در دامنه‌ها و مناطق جلکگه‌ای استان فراهم است و عصر دوشنبه با افزایش ناپایداری ها، گاهی وزش شدید باد، رگبار ور عد و برق خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده نیز آسمان مازندران بیشتر ابری همراه با کاهش دما و به تناوب، رگبار باران در استان داریم.

به گفته فرجی دریا هم امروز و فردا مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران