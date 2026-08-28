ارس الگوی موفق مناطق آزاد کشور

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد ارس این منطقه را الگویی موفق برای مناطق آزاد کشور دانست و عملکرد مدیریت آن را در مسیر توسعه اقتصادی قابل توجه ارزیابی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در بدو ورود به منطقه آزاد ارس با حضور در مزار شهدای جلفا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

فروزان در حاشیه این آیین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و جایگاه منطقه آزاد ارس اظهار کرد: ارس با برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متعدد می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر مناطق آزاد کشور مطرح شود.

وی با اشاره به عملکرد مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس افزود: مدیر عامل منطقه آزاد ارس یکی از موفق‌ترین مدیران مناطق آزاد کشور است و اقدامات انجام شده در این منطقه بیانگر ظرفیت بالای ارس برای ایفای نقشی موثر در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: ادای احترام به شهدا ، منطقه آزاد ارس
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