باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ظهر امروز در حاشیه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان کازرون، توسعه زیست‌بوم مهارت‌آموزی را محور اصلی دولت چهاردهم برای تضمین اشتغال پایدار در این منطقه عنوان کرد.

او با اشاره به اولویت‌های کلان دولت برای توانمندسازی نیروی انسانی، به اقدامات زیرساختی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: با تکیه بر تفاهم‌نامه همکاری سال ۱۴۰۲ با وزارت نفت، شاهد تجهیز دو کارگاه تخصصی و یک ایستگاه فشارشکن بوده‌ایم که گامی موثر در جهت تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب کشور محسوب می‌شود.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مدل عملیاتی «ایجاد دیوار‌های مشترک» میان هنرستان‌ها و مراکز صنعتی را راهکاری عملیاتی برای کاهش شکاف میان دانش تئوری و نیاز بازار دانست و افزود: راه‌اندازی نخستین هنرستان فنی و حرفه‌ای «ایران‌ماه» در کازرون، مصداق بارزی از هم‌افزایی صنعت و آموزش است که الگوی موفقی برای توسعه آتی در این شهرستان خواهد بود.

او در پایان با تاکید بر تداوم برنامه‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های بومی، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های «مهارت تا اشتغال» و گسترش آموزش‌های سیار روستایی با بهره‌گیری از اعتبارات بین‌المللی تالاب‌ها، در دستور کار قرار دارد. هدف نهایی این راهبرد، ارتقای سطح تخصصی نیروی کار بومی در تمامی زنجیره‌های ارزش شهرستان کازرون از جمله صنایع پتروشیمی و بخش کشاورزی است که با جدیت دنبال می‌شود.