نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شرایط عرضه نسبت به تقاضا، قیمت زعفران نسبت به هفته های اخیر ۵ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به کاهش تولید در سال گذشته، محصول چندانی نزد کشاورزان و بازار وجود ندارد.

به گفته وی، با توجه به کاهش صادرات و تقاضا برای خرید در بازار، شرایط عرضه کاهشی است و با برداشت محصول از ۴۰ روز آینده انتظار می رود که میزان تولید افزایشی باشد.

میری از افزایش ۳ تا ۵ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که با وجود تقاضا در بازار احتمال افزایش قیمت تا فصل برداشت وجود دارد و از طرفی قیمت ارز نوسانی بوده که این امر در نرخ زعفران بی تاثیر نیست.

وی قیمت خرید هر کیلو زعفران دسته از کشاورزان ۱۹۰ میلیون تومان، پوشال ۲۲۵ تا ۲۳۲ میلیون تومان و نگین ۲۶۵ تا ۲۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران در حال انجام است، افزود: با توجه به شرایط کشور و مسائل بازگشت ارز حاصل از صادرات و ریسک ارسال زعفران و برگشت پول، قاچاق در حال انجام است. گفتنی است تازمانیکه مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات حل نشود و صادرکننده مجبور باشد ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر ارز را بدهد، قاچاق ادامه دارد .

وی گفت: صادرکنندگان با بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارد، اما اینکه با نرخ کمتری عرضه کند این امر منجر به قاچاق زعفران می شود.